Benjamin Tahirovic wekt concrete interesse van drie clubs; Buchanan onhaalbaar voor Ajax

Benjamin Tahirovic heeft serieuze belangstelling gewekt van drie clubs, zo meldt De Telegraaf. Volgens journalist Mike Verweij hebben Torino, Udinese en Oxford United zich gemeld voor de Bosniër, die bij Ajax amper toekomst lijkt te hebben.

Tahirovic kwam vorig seizoen regelmatig aan bod, maar dat is sinds de entree van trainer Francesco Farioli helemaal anders. De controleur werd in de zomerse transferperiode zelfs even naar Jong Ajax gezet, in de hoop dat hij een nieuwe club zou vinden.

Een transfer naar Coventry City ging destijds echter niet door, omdat Tahirovic in Amsterdam voor zijn kans wilde gaan. Dit seizoen kwam hij tot slechts 125 speelminuten.

Mogelijk verhuist hij alsnog naar Engeland door de interesse van Oxford United, al hebben ook Udinese en Torino interesse. Bij Torino loopt Borna Sosa rond, die in de zomer verhuurd werd door Ajax. Tahirovic hoopt de komende dagen uit meer clubs te kunnen kiezen, weet Verweij.

Buchanan

In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback kan er een streep door de naam van Tajon Buchanan. De Canadees wordt als 'interessant' bestempeld, maar om belastingtechnische redenen kan Inter hem alleen aan clubs binnen Italië verhuren.

Ajax werd eerder ook al gelinkt aan Georgios Vagiannidis, maar de rechtsback van Panathinaikos is volgens de laatste berichten te duur. De Griek zou zo'n acht miljoen euro moeten kosten.