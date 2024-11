Benfica rekent met overtuigende cijfers af met FC Porto

Benfica heeft zondag met overtuigende cijfers afgerekend met FC Porto. In eigen stadion werd het aan de hand van een uitblinkende Ángel Di María maar liefst 4-1, waarmee het gat met Porto wordt gedicht naar twee punten.

Bijzonderheden:

Na een half uur spelen opende de thuisploeg de score. Linksback Álvaro Carreras was mee opgestoomd en kapte de bal verrassend naar binnen, waarna hij met zijn rechter voor de 1-0 tekende. Even later was Vangelis Pavlidis ontzettend dicht bij de tweede treffer, maar zijn inzet belandde op de paal.

Vlak voor rust kwam Porto langszij. Na een enorme blunder van Nicolás Otamendi was Samu Omorodion er als de kippen bij om de 1-1 te maken. In de tweede helft gaf Benfica echter gas bij en zou het uitlopen op een flinke score.

Ángel Di María rondde op aangeven van Fredrik Aursnes koeltjes af voor de 2-1. Pavlidis dacht daarna de 3-1 te hebben binnengegleden, maar het doelpunt werd toegekend aan Porto-verdediger Nehuén Pérez. In de slotfase maakte Di María er vanaf de strafschopstip zelfs nog 4-1 van. Door de overwinning nadert Benfica nummer twee Porto tot op twee punten. Bovendien heeft Benfica nog een duel tegoed.