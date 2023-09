Bellingham schiet Real Madrid dankzij vijfde treffer in extremis langs Getafe

Zaterdag, 2 september 2023 om 18:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:36

Jude Bellingham was zaterdagmiddag andermaal zijn gewicht in goud waard voor Real Madrid. De Koninklijke leek in zijn eerste thuiswedstrijd in negentig dagen tijd direct puntenverlies te lijden, totdat Bellingham in blessuretijd de beslissende 2-1 maakte. Het was alweer de vijfde treffer in vier wedstrijden voor de Engelsman. De bezoekers kwamen door een verdedigingsfout al vroeg op voorsprong via Borja Mayoral. Vlak na rust maakte Joselu de gelijkmaker en ondanks dat Real een aantal keren zeer dicht bij de voorsprong was, leek het daarbij te blijven. Een fout van Getafe-goalie David Soria zorgde er echter voor dat Bellingham in blessuretijd kon binnentikken. Real is na vier wedstrijden in LaLiga nog altijd foutloos.

Carlo Ancelotti liet onder meer Toni Kroos en Federico Valverde op de bank beginnen, wat inhield dat het middenveld bestond uit Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga en nummer 10 Bellingham. Vinícius Júnior moest wegens een dijblessure toekijken en zag zijn plek in de spits ingenomen worden door Joselu. De Spanjaard vormde een koppel met Rodrygo. Aan de kant van Getafe kwam het duel voor kersverse aanwinst Mason Greenwood nog te vroeg. Mayoral, ex-Real Madrid, moest met Juanmi Latasa voor de doelpunten zorgen. De Koninklijke speelde wegens renovatiewerkzaamheden dit seizoen alleen maar nog maar uitwedstrijden. De renovatie van het Santiago Bernabéu is aan de binnenkant inmiddels gereed, waardoor Real weer terecht kon op eigen veld.

Niet Real, maar Getafe deelde de eerste klap van de wedstrijd uit. Fran García speelde David Alaba onhandig in, waardoor de Oostenrijker niet bij de bal kon. Mayoral nam het balbezit over, omspeelde Kepa en schoof de bal kalmpjes in het doel: 0-1. Real dacht via een strafschop al snel op gelijke hoogte te kunnen komen, maar kwam bedrogen uit toen de arbiter na het zien van de beelden terugkwam op zijn beslissing. Hij constateerde dat de vermeende overtreding van Carles Aleñá op Bellingham er geen was. Real viel tegen in de eerste helft en kwam moeilijk door de muur van Getafe heen. Desondanks kwam Modric dicht bij de gelijkmaker. García plaatste een voorzet bij de eerste paal op het hoofd van de Kroaat, die zijn duikkopbal knap gekeerd zag worden door Soria. Dat was direct de grootste kans voor de thuisploeg voor rust.

Na rust kwam Real met beduidend meer bewijsdrang het veld op en dat leverde in minuut 47 al de gelijkmaker op. Djené wist niet wat hij met een voorzet van Modric aan moest, verdedigde bijzonder slordig uit en zag Joselu van dichtbij profiteren: 1-1. Real wilde doordrukken en kreeg in de persoon van invaller Kroos twee goede mogelijkheden. Allereerst schoot de Duitser keihard tegen de paal, waarna zijn rebound een prooi was voor Soria. Het zat de thuisploeg ook niet mee, want Carvajal, die eigenlijk voor wilde geven, trof eveneens de paal. Soria liet daarnaast zien uitstekend te kunnen keepen door een zeker lijkend doelpunt van Joselu te voorkomen met een katachtige reflex. In blessuretijd ging het alsnog mis voor Soria. Hij liet een schot van Lucas Vázquez los, waarna de prooi voor Bellingham was: 2-1.

