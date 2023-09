Bellingham is in blessuretijd wederom de grote redder van Real Madrid

Woensdag, 20 september 2023 om 20:41 • Wessel Antes • Laatste update: 20:46

Real Madrid is woensdag met een nipte zege begonnen aan Groep B van de Champions League. In eigen huis wisten de Madrilenen in de slotseconde te winnen van 1. FC Union Berlin: 1-0. Real was veruit het betere team in de Spaanse hoofdstad, maar wist het overwicht pas in blessuretijd om te zetten in een overwinning via een intikker van Jude Bellingham. Groepsgenoten Napoli en Braga komen woensdagavond later nog in actie.

Carlo Ancelotti wijzigde zijn elftal dinsdag op vier plekken ten opzichte van het gewonnen duel met Real Sociedad (2-1) afgelopen zondag. Achterin verving Lucas Vázquez de geblesseerde Dani Carvajal (spierblessure), terwijl Fran García moest banken voor Nacho Fernández. Door die laatste wijziging verschoof David Alaba naar de linksbackpositie. Ook middenvelders Toni Kroos en Federico Valverde moesten op de bank plaatsnemen, waardoor Luka Modric en Eduardo Camavinga hun plek in de basiself mochten innemen. Bij Union stonden Nederlanders Danilho Doekhi en Sheraldo Becker aan de aftrap. Ook voormalig FC Dordrecht-linksback Robin Gosens mocht starten van trainer Urs Fischer.

In de beginfase was Real dicht bij de openingstreffer met kansen voor Joselu. Union-doelman Ronnow wist zich diverse keren te onderscheiden met een knappe reflex. De Duitsers toonden zich echter ook gretig en waren echt niet alleen naar Madrid gekomen om te verdedigen. Het meest opmerkelijke moment van de eerste helft was een tackle van Aurélien Tchouaméni, die een foute pass van Camavinga wilde herstellen. Dat deed de Franse controleur op grove wijze, door met twee benen vol in te glijden op Alex Kral. De scheidsrechter bestrafte de tackle slechts met geel, waardoor Real ‘gewoon’ met elf man verder kon.

Na rust kwam de Koninklijke een stuk sterker uit de kleedkamer. Ronnow wist Union echter hoogstpersoonlijk op de been te houden bij doelpogingen van Rodrygo, Camavinga en Joselu. Laatstgenoemde zag zijn kopbal op de paal belanden na een geweldige redding van de Deense sluitpost. In de slotfase ging het elftal van Ancelotti nadrukkelijk op zoek naar het winnende doelpunt. Die wist Bellingham uiteindelijk op het laatste moment te maken door na een klutssituatie de bevrijdende 1-0 binnen te tikken, waardoor Estadio Santiago Bernabéu in extase was.