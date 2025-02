Belgische media putten hoop uit nederlaag Union tegen Ajax: 'Hij heeft de toekomst'

Ajax boekte donderdagavond een 0-2 zege op Union Sint-Gillis. De zestienjarige Jorthy Mokio was trefzeker in zijn geboorteland. De Belgische journalisten denken dat hij in de toekomst van waarde gaat zijn voor de Rode Duivels.

In België is de prestatie van Mokio hét gesprek van de dag. Het Laatste Nieuws is onder de indruk van de tiener. “Een klasse goal van onze jonge landgenoot. Hij werd geknuffeld door iedereen en de Ajax-fans zongen zijn naam. Na het laatste fluitsignaal keek de Ajacied nog eens rond op de Heizel. Onthoud zijn naam. Mokio heeft de toekomst voor zich.”

Het Belgische voetbal beleefde op donderdag een teleurstellende avond. De in Antwerpen gevestigde krant vat het samen: “Anderlecht liet zich inpakken door Fenerbahçe, Union bleek op de Heizel een maatje te klein voor Ajax en alsof het nog niet erg genoeg was, verloor AA Gent op eigen veld zwaar van Real Betis.”

Sporza analyseert het spel van Ajax kritisch: “Weinig sprankel, veel strijd. Het atypische voetbal van Ajax is al langer een doorn in het oog van de Amsterdamse voetbalromantici.”

Het Belgische medium zag de Amsterdammers na acht minuten bijna scoren: “Per ongeluk frommelden de Amsterdammers de bal binnen. Onverwacht, want Ajax speelde weinig klaar.”

Het Belgische journaille wijst Mokio aan als uitblinker en degene die Union monddood maakte in een verder matige wedstrijd. Sporza prijst de jonge Belg voor een uitstekende wedstrijd: “Het zestienjarige groeibriljant van Ajax speelde een uitstekende partij. Het jonge talent heeft een goede keuze gemaakt en blijft zichzelf verbazen met de grote stappen die hij neemt.”

Met de 0-2 overwinning van Ajax voorspellen de Belgische media weinig goeds voor Union. Sporza noemt het een mini-mission impossible, terwijl De Standaard concludeert dat weinig ploegen een 0-2 achterstand weten om te buigen in de Johan Cruijff Arena. Volgende week donderdag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, dit keer op een betere grasmat.