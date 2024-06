België dankt Tielemans, De Bruyne en assistgever Casteels voor cruciale zege

België heeft zijn eerste overwinning op het EK te pakken. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco won in het RheinEnergieStadion in Keulen met 2-0 van Roemenië. Youri Tielemans opende al in de tweede minuut de score en leidde zo de broodnodige zege in, die werd veiliggesteld door Kevin De Bruyne. Dankzij de zege staan de Rode Duivels nu op drie punten, net als de overige leden van Groep E: Roemenië, Slowakije en Oekraïne.

Tedesco besloot in te grijpen na de zeer verrassende nederlaag tegen Slowakije in de openingswedstrijd (0-1). Jan Vertonghen, Arthur Theate, Dodi Lukébakio en Youri Tielemans waren de nieuwelingen in het elftal. Zeno Debast, Yannick Carrasco, Orel Mangala en Leandro Trossard zochten hun plek op de bank. Bij Roemenië één wijziging: Valentin Mihaila voor Florinel Coman.

België en met name Romelu Lukaku kregen tegen de Slowaken tal van mogelijkheden, maar een treffer zat er nooit in. Tedesco had de ketchupfles meegenomen naar Köln, en het was uitgerekend Tielmans die de dop wist te openen. Lukaku legde panklaar terug op Tielemans, die de bal al vallend in de verre hoek schoof: 1-0.

Roemenië liet zich direct daarna gelden. Vertonghen liet zich de kaas van het brood eten door de felle Nicolae Stanciu, die het uiteindelijk moest stellen met een hoekschop. Enkele minuten later slingerde Marius Marin de bal voor het doel, waar Radu Dragusin boven iedereen uittorende en Koen Casteels tot een heerlijke en bovendien broodnodige redding dwong.

België herpakte het initiatief en ging op jacht naar de vroege dubbele voorsprong. Die kwam er bijna via Tielemans, die de bal niet voorbij een Roemeense verdediger kreeg. Luttele minuten later was Lukaku op weg naar de 2-0. De spits van Chelsea draaide open en plaatste zijn schot net niet genoeg richting de hoek, waarmee hij Florin Nita de gelegenheid gaf om redding te brengen.

Nita zou uitgroeien tot misschien wel dé uitblinker aan Roemeense kant. Vlak na de kans voor Lukaku bracht hij opnieuw fraai redding. Dit keer moest er een snoekduik aan te pas komen om een geplaatst schot van Lukébakio richting de verre hoek te keren. Jérémy Doku toonde na een half uur zijn dribbelkwaliteiten, liet Andrei Ratiu zijn hielen zien en stuitte in de korte hoek op Nita.

Vlak nadat Lukébakio tegen een schorsing aanliep na zijn gele kaart, ontsnapte de pijlsnelle aanvaller na een fraaie actie. Het ontbrak alleen wel aan het belangrijkste: de afwerking. Roemenië toonde zich strijdvaardig en knokte zich knap terug in het duel. Dennis Man had een slim balletje in huis op spits Denis Dragus, die maar net tekortkwam.

Roemenië trok de goede lijn door na rust. Het loste amper een minuut na de onderbreking een waarschuwingsschot van Man, wiens poging recht op Casteels vloog. Enkele ogenblikken later werd het doel van Casteels weer bedreigd. Dragus bediende Mihaila, die er net te lang over deed en de Belgische verdediging op tijd terug zag keren. Onder druk van de defensie schoot Mihaila nog over.

De Bruyne was aan de kant van de Belgen de gevaarlijke man in de tweede helft. De sterspeler van onze zuiderburen schoot allereerst rakelings naast, om even later te stuiten op Nita. Een schitterende pass van ex-Ajacied Razvan Marin zette Dragus plots voor het doel. Een andere voormalig Ajacied, Vertonghen, zette de Roemeense spits net op tijd van de bal.

Plots was Lukaku uit de rug van de Roemeense verdediging vertrokken. De spits rondde keurig af, maar opnieuw, voor de derde keer dit toernooi, werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel. Twee schoenmaten kleiner zou genoeg zijn geweest om de treffer rechtsgeldig te maken. Enkele minuten later draaide de beresterke spits weg van zijn tegenstander. Het schot dat hij vervolgens loste was hard, maar niet zuiver genoeg.

Roemenië maakte het België lastig, maar kon niet voorkomen dat de tweede Belgische treffer alsnog viel. Casteels speelde diep vanaf zijn eigen zestien, zag dat de bal licht getoucheerd werd door een verdediger en de bal perfect voor de voeten van De Bruyne belanden. De aanvoerder bleef rustig en schoof de bal in de korte hoek. Zelfs Nita kon hier niets meer aan doen: 2-0.

In de absolute slotfase was het, ondanks de nodige Roemeense dreiging, wachten op het derde Belgische doelpunt. Carrasco stuurde Trossard de diepte in en leek te kunnen afronden, maar legde breed op Lukaku. Voordat de bal bij de spits belandde, stelde de Roemeense defensie orde op zaken. Lukaku probeerde het vlak voor tijd zelf, maar schoot uit een lastige hoek tegen Nita aan. Het bleef 2-0 en dus is er nog niets beslist in Groep E.

