Belangrijkste zorgenpunt voor Duitsland komt direct naar voren in oefenduel

Duitsland is maandagavond in Neurenberg niet voorbij Oekraïne gekomen. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann was weliswaar veel sterker dan de tegenstander, maar kwam niet tot scoren: 0-0. Maximilian Beier, die debuteerde voor Duitsland, kwam daar met een schot op de paal het dichtst bij. Voor die Mannschaft lijkt het maken van doelpunten het grootste zorgenpunt in aanloop naar het EK in eigen land.

Bij Duitsland ontbrak Toni Kroos kort na het winnen van de Champions League met Real Madrid uiteraard nog. Nagelsmann koos voor zijn sterkst mogelijke voorhoede, waarbij Jamal Musiala en Florian Wirtz vanaf de zijkant voor creativiteit moesten zorgen. Kai Havertz stond in de spits, met Ilkay Gündogan kort daarachter op 10.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Oekraïne begonnen sterspelers Oleksandr Zinchenko en Mykhailo Mudryk in de basis. In de spits kreeg Roman Yaremchuk voor nu de voorkeur boven La Liga-sensatie Artem Dovbyk, die op het EK wel in de basis wordt verwacht.

Oekraïne hield de ruimtes in het Max-Morlock-Stadion in Neurenberg zo klein mogelijk. Duitsland had van de eerste tot de laatste minuut moeite om openingen te vinden. Toch creëerde die Mannschaft in de eerste helft enkele goede kansen.

De grootste mogelijkheid uit de eerste helft was voor Gündogan. De middenvelder had na een kwartier van dichtbij raak moeten koppen, maar miste de voorzet van Pascal Groß volledig. Kort voor rust creëerde Musiala via een dribbel een nieuwe grote kans voor Duitsland. De vleugelaanvaller schoot na een een-twee met Wirtz rakelings naast.

Oekraïne gokte op de snelle tegenaanval en had kort voor de kans van Musiala kunnen scoren via Yaremchuk. De lange spits had na balverlies van Jonathan Tah plots veel ruimte om te schieten, maar stuitte op een uitgestoken arm van Manuel Neuer.

Na een uur spelen volgde het debuut voor Beier in het Duitse elftal. Het toptalent van TSG Hoffenheim liet zich met een schot op de paal direct gelden, maar een droomdebuut zat er net niet in voor de jongeling. Even later werd een nieuwe poging van Beier goed gekeerd door doelman Anatoliy Trubin.

In de blessuretijd van de wedstrijd had Duitsland de wedstrijd alsnog naar zich toe kunnen trekken. Deniz Undav werd vrijgezet door een steekbal van Beier, maar stuitte op de uitgekomen Trubin.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties