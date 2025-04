Bekerfinale in gevaar? MRI-scans geven uitsluitsel over blessure van Real Madrid-ster Kylian Mbappé

De blessure van Kylian Mbappé lijkt mee te vallen, zo meldt het Spaanse Diario AS. Na het uitvallen van de Fransman in het Champions League-duel met Arsenal (1-2 verlies) werd een zwaardere blessure gevreesd, maar Mbappé is hoogstwaarschijnlijk gewoon van de partij in de finale van de Copa del Rey op 26 april.

Een kleine twintig minuten voor tijd, toen Vinícius Junior net de gelijkmaker op het bord had gezet, probeerde Real Madrid er alles aan te doen om de spanning in het tweeluik te herstellen.

Daarbij probeerde Mbappé de bal af te pakken van Declan Rice, maar de Fransman bezeerde zich ernstig. In een poging de Engelsman van de bal te zetten, bleef de voet van Mbappé onder die van Rice hangen en leek zijn enkel om te klappen.

De superster bleef vervolgens met veel pijn op het gras liggen en moest zich even later laten vervangen door Brahim Díaz. Mbappé verliet strompelend het veld.

Real Madrid nam logischerwijs geen enkel risico met zijn sterspeler en voerde verschillende onderzoeken en scans uit om de aard van de blessure duidelijk te krijgen. Die hebben uitgewezen dat het slechts om een lichte verstuiking van de enkel gaat.

“Hij heeft nog steeds pijn in zijn rechterenkel, maar de bekerfinale zal niet in gevaar komen”, zo schrijft Diario AS. “Een paar dagen rust, fysiotherapie en dan weer terug het veld op.” Over acht dagen is de Copa del Rey-finale tegen FC Barcelona.

Tot die tijd zal Carlo Ancelotti zeker geen beroep kunnen doen op Mbappé. Dat betekent dat hij de competitieduels met Athletic Club, waarvoor hij sowieso al geschorst was, en Getafe zal missen. De bekerfinale geldt als het belangrijkste doel: het zal immers waarschijnlijk de enige resterende kans zijn op een prijs dit seizoen. In de competitie bedraagt de achterstand op Barcelona vier punten.