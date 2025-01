Ricardo Pepi noemt namen van twee clubs waarvoor hij PSV zou verlaten

Ricardo Pepi tekent op korte termijn een nieuw contract bij PSV. Hierdoor ligt de Amerikaanse spits tot de zomer van 2030 vast in Eindhoven. Technisch directeur Earnest Stewart liet al duidelijk weten dat Pepi deze transferwindow niet mag vertrekken bij de koploper in de Eredivisie.

''Het is nog niet helemaal rond, maar het ziet er allemaal heel goed uit'', heeft Pepi in gesprek met Voetbal International alvast goed nieuws voor de fans van PSV. De 22-jarige aanvaller legt vervolgens uit waarom hij bijtekent in Eindhoven, ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2028 en interesse vanuit het buitenland.

''Omdat ik bij PSV heel goed op mijn plek ben. Ik ben jong en hoef geen haast te hebben. En mijn geduld hier wordt steeds meer beloond. Ik heb natuurlijk ook met de trainer over mijn toekomst gesproken. Hij geeft aan dat ik zo door moet blijven gaan en hard moet blijven werken'', heeft Pepi vertrouwen in de samenwerking met Peter Bosz.

Pepi kijkt verder dan zijn band met Bosz en de spelers van PSV. ''Ik voel de liefde van de mensen binnen de club, ze geloven in mij en hebben vertrouwen in mij. Dat voelt goed. Dus op dit moment in mijn carrière is PSV absoluut het beste voor me.''

De Amerikaan met Mexicaanse roots begrijpt heel goed dat ook in dit interview de naam Luuk de Jong valt. ''PSV heeft twee topspitsen die allebei veel scoren en allebei willen spelen. Dus is het logisch dat ernaar wordt gevraagd als één daarvan op de bank zit. Natuurlijk is het weleens vervelend, maar ik weet ook dat het erbij hoort. Gelukkig laten Luuk en ik ons er niet door beïnvloeden. Ook niet in onze relatie met elkaar.''

Pepi heeft sowieso enorm veel respect voor zijn collega en concurrent. ''Luuk is niet alleen een topspits, maar hij is een PSV-legende van wie ik al veel heb kunnen leren. Wat hij afgelopen seizoen heeft laten zien, dat is zeer indrukwekkend. En dat op 34-jarige leeftijd.''

Voor Pepi ligt een nieuw contract klaar bij PSV. Dat wil niet zeggen dat hij ook echt nog vijf seizoenen aan de Eindhovense club zal zijn verbonden. ''Toen ik jong was, was ik fan van Chelsea. Ik was een Real Madrid-supporter, maar in mijn jeugd leken onze shirts altijd op die van Chelsea. Ons team was de leeuwen en zij hebben dat in hun logo, vandaar.''

''Maar Real Madrid was het voor mij, vanwege de club en Ronaldo. Uiteindelijk denk ik dat iedere speler wel een keer in de Premier League wil spelen. Het is de beste competitie'', aldus Pepi.