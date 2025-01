Beelden: Ajax-fans op de vuist met Heerenveen-aanhang, ME rukt uit

Tijdens het duel tussen sc Heerenveen en Ajax is het op de tribunes flink ongezellig geworden. Het liep compleet uit de hand bij een van de thuisvakken in het Abe Lenstra Stadion.

Op beelden op sociale media is te zien hoe fans van beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan achter een van de twee doelen. Op de video is bovendien te zien dat de nodige stewards ter plekke zijn.

De fans van Ajax, die vermoedelijk plaatsnamen ergens op een van de thuistribunes van het Abe Lenstra Stadion, lijken de Heerenveen-aanhang behoorlijk naar achter te dringen. De nodige klappen lijken uitgedeeld te worden.

Later, op beelden van VoetbalUltras is te zien dat de Mobiele Eenheid is uitgerukt. De ME lijkt de situatie dan alweer onder controle te hebben.