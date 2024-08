BBC ontslaat analist en oud-voetballer Jermaine Jenas op staande voet

De BBC heeft per direct afscheid genomen van analist Jermaine Jenas. Aanleiding zijn beschuldigingen over zijn gedrag. De oud-voetballer stuurde 'ongepaste berichten' naar meerdere vrouwelijke collega's.

Jenas, getrouwd en vader van vier kinderen, heeft toegegeven de berichten te hebben verstuurd. De voormalig speler van Tottenham Hotspur zegt spijt te hebben en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich.

Donderdag kwamen de eerste berichten naar buiten over het wangedrag van Jenas. De analist beweert dat er nooit fysiek contact is geweest, maar bekende wel zijn eigen vrouw te hebben bedrogen.

"Ik ben niet trots op wat ik heb geschreven en wat ik heb gezegd. Dit is allemaal mijn verantwoordelijkheid en ik accepteer dat er een mate van verantwoordelijkheid moet worden nageleefd als je werkzaam bent voor de BBC", aldus de Engelsman in gesprek met The Sun.

"Ik heb mezelf, mijn familie, vrienden en collega's teleurgesteld en ik ben iedereen excuses verschuldigd. Vooral de vrouwen met wie ik berichten stuurde. Het spijt me zo, zo erg. Ik ben me ervan bewust dat ik hulp nodig heb en die hulp krijg ik."

Jenas vertelde The Sun dat hij maandag was ontslagen door de BBC, vijf dagen nadat intern een onderzoek naar hem was ingesteld. In zijn zoektocht naar een uitweg liet hij zijn vrouw Ellie lange tijd in onwetendheid.

Tijdens zijn vakantie in Marbella kreeg Jenas het nieuws te horen van de BBC. "Ik heb een Zoom-gesprek gevoerd met vier mensen van de BBC. Ik vond het ongemakkelijk. Ik moest aanhoren hoe ze de sms-berichtjes voorlazen die ikzelf had gestuurd.”

De oud-voetballer overweegt om de BBC aan te klagen voor de manier waarop zij het nieuws tot hem brachten. "Ik heb een grote fout gemaakt. Maar ik praat met mijn advocaten over de situatie. De BBC is met mijn geval ook vreemd omgegaan.”

Jenas presenteerde The One Show voor het laatst medio juli. In mei was hij voor het laatst te gast bij de BBC voor Match of the Day. De analist, die rond de 225.000 euro verdiende voor zijn werk rond de FA Cup, Match of the Day en het WK in 2022, werkte tevens voor TNT Sports.