Bayern scoort in duel met 3 rode kaarten 8 (!) keer na rust; wereldgoal Kane

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 17:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:37

Bayern München heeft zaterdag in een knotsgek duel geen spaan heel gelaten van SV Darmstadt 98. De ploeg van trainer Thomas Tuchel kwam al vroeg met tien man te staan na een rode kaart voor Joshua Kimmich, maar Klaus Gjasula en Matej Maglica kregen namens de bezoekers nog voor rust ook rood. Bayern brak in het tweede bedrijf de ban en liep met een man meer uit naar een 8-0 zege. Harry Kane, goed voor een hattrick, maakte de mooiste van de middag door vanaf eigen helft te scoren.

Tuchel had bij Bayern opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Matthijs de Ligt, die door de blessure van Dayot Upamecano weer het hart van de defensie met Kim-min Jae vormde. Noussair Mazraoui startte als rechtsback. Manuel Neuer maakte daarnaast zijn langverwachte rentree onder de lat. Bijna een jaar na zijn skiongeluk verdedigde hij weer het doel van de Duitse topclub.

Bayern wist dat het een zege nodig had om de koppositie weer van Bayer Leverkusen over te nemen, maar kende in de eigen Allianz Arena een valse start nadat Neuer Kimmich inspeelde. De controleur liet zich de bal afsnoepen door Marvin Mehlem en moest vervolgens aan de noodrem trekken. Tot zijn grote opluchting maakte Kimmich de overtreding net buiten zijn eigen zestien. Scheidsrechter Martin Petersen kon alleen niet anders dan hem met een rode kaart van het veld te sturen.

Darmstadt slaagde er alleen niet in om het overtal uit te buiten, want na ruim een kwartier spelen kreeg Klaus Gjasula ook een rode prent voor het neerhalen van de doorgebroken Konrad Laimer. Pedersen deed het eerst nog af met een gele kaart en gaf Bayern een strafschop, maar draaide beide beslissingen om na het zien van de VAR-beelden: Gjasula kon inrukken, terwijl Bayern een vrije trap kreeg.

Mehlem kreeg hierna de mogelijkheid om Darmstadt op voorsprong te schieten, maar de middenvelder schoot recht op Neuer, waardoor Bayern door het oog van de naald kroop. Vijf minuten voor rust moesten de bezoekers plots met negen man verder nadat Maglica in de fout ging door Kane onreglementair van de bal te zetten en ook met direct rood van het veld kon.

Waar een doelpunt van Sané vlak voor het verstrijken van de eerste helft nog werd afgekeurd vanwege buitenspel, liep Bayer in het tweede bedrijf met een man meer heel snel uit naar een ruime zege. Kane opende op aangeven van Mazraoui met het hoofd de score, waarna Sané simpel kon binnenschuiven na een strakke voorzet van Laimer: 2-0.

Met een uur op de klok zorgde Jamal Musiala vanaf rand zestien voor de 3-0. Leroy Sané tekende vervolgens aan voor zijn tweede treffer van de middag door vanaf twintig meter binnen te schieten: 4-0. De goal van de Duitser was fraai, maar viel in het niet bij de 5-0 van Kane, die doelman Marcel Schuhen veel te ver voor zijn doel zag staan. De aanvalsleider bedacht zich niet en schoot vanaf eigen helft raak.

Thomas Müller mocht vervolgens als invaller ook meedelen in de feestvreugde. De routinier had de bal voor het intikken na opnieuw een afgemeten voorzet van Mazraoui: 6-0. Musiala voerde score hierna verder op. Na een combinatie met Müller had het toptalent de hoek voor het uitkiezen: 7-0. Het slotakkoord was voor Kane, die daarmee zijn hattrick te pakken had: 8-0.