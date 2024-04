Bayern MÃ¼nchen wil aan de haal gaan met parel van Xabi Alonso en Leverkusen

Bayern München wil aan de haal gaan met parel van Xabi Alonso en Leverkusen

De transferwindow is aanstaande en in Duitsland betekent dat vaak dat Bayern München aanklopt bij competitiegenoten. Komende zomer is dat waarschijnlijk niet anders en kijkt der Rekordmeister rond bij Bayer Leverkusen, waar Jonathan Tah indruk maakt. De Duitse centrumverdediger staat er goed op bij de clubleiding van Bayern en maakt mogelijk binnen enkele maanden de overstap naar Zuid-Duitsland.

Met dat nieuws komt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport woensdag op de proppen. Volgens hem zijn er reeds gesprekken gevoerd tussen Tahs zaakwaarnemer en Bayern.

Niet alleen de club uit Beieren heeft naar verluidt interesse in de diensten van de 28-jarige mandekker. "De speler heeft een hoop opties, maar Bayern maakt een goede kans, aangezien Tah die overstap ziet zitten", aldus Plettenberg op X.

"Er wordt nog niet onderhandeld met Leverkusen. Ook is er nog geen prijskaartje bekend, aangezien de club Tah wil behouden. Leverkusen wil zijn contract, dat tot medio 2025 loopt, zelfs verlengen." Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een transferwaarde van dertig miljoen euro.

Of de 23-voudig Duits international daadwerkelijk een transfer naar Bayern gaat maken, valt dus nog te bezien. Zelf zou Tah de stap graag maken, maar Leverkusen blijft hoop houden op een langer verblijf.

Een kanttekening die bij het transfernieuws geplaatst dient te worden, is dat het nog onbekend is welke coach er volgend seizoen bij Bayern voor de groep staat. Momenteel lijkt Ralf Rangnick de voornaamste kandidaat om de vertrekkende Thomas Tuchel op te volgen.

Tah is dit seizoen een van de sterkhouders in het kampioenselftal van die Werkself. De boomlange verdediger is vaak de middelste van de drie centrale verdedigers in het team van Xabi Alonso.

