‘Bayern München troeft onder meer PSV af en maakt miljoenenbedrag over’

Jonah Kusi-Asare gaat de overstap maken naar Bayern München, zo lijkt het. De zestienjarige spits stond in de belangstelling van onder meer PSV, maar Der Rekordmeister gaat met het talent aan de haal. Volgens Fabrizio Romano hebben de Duitsers namelijk een akkoord bereikt met Kusi-Asares huidige werkgever, AIK Solna.

Kusi-Asare werd eerder al gelinkt aan Chelsea, maar volgens Romano trekt Bayern aan het langste eind. De huidige nummer twee van de Bundesliga maakt 'ruim vijf miljoen euro' over naar Zweden.

Ook PSV was in de markt voor het toptalent. De Eindhovenaren hikten echter tegen het forse prijskaartje aan en vissen dus achter het net.

De 1,96m lange Kusi-Asare is een Zweeds jeugdinternational met Ghanese roots die nog tot medio 2025 vastligt in Zweden.

Hij maakte in augustus 2023 zijn debuut voor de hoofdmacht van Solna, dat in de hoogste divisie van Zweden actief is. Hij kwam tot nog toe tot 62 speelminuten, verdeeld over 4 officiële duels.

Mocht Bayern Kusi-Asare daadwerkelijk inlijven, dan is hij met zijn zestien jaar logischerwijs een spits voor de toekomst. Harry Kane is momenteel de onbetwiste aanvalsleider in Beieren.

Daarnaast kan trainer Thomas Tuchel beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting en Mathys Tel. Laatstgenoemde is pas achttien jaar en kan in de toekomst met Kusi-Asara gaan strijden om een plekje in de punt van de aanval van Bayern.



