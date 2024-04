Bayern München nadert akkoord met nieuwe hoofdtrainer

Ralf Rangnick is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van Bayern München te worden, zo meldt tz. Lange tijd leek der Rekordmeister te gaan voor Bayer Leverkusen-coach Xabi Alonso of de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op de huidige bondscoach van Oostenrijk, Rangnick dus. Een akkoord zou binnen een week tot stand kunnen komen.

Bayern neemt na anderhalf seizoen afscheid van Thomas Tuchel, die niet de gedroomde successen naar de Allianz Arena wist te brengen. Daarvoor al had de Duitse grootmacht Nagelsmann na iets meer dan een half seizoen de laan uit gestuurd.

Max Eberl en Christoph Freund, die verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid bij Bayern, hebben volgens tz al gesproken met Rangnick. Indien de coach zijn jawoord geeft, staat hij direct na het EK voor de spelersgroep van Bayern.

Rangnick was voor het laatst clubcoach bij Manchester United, maar verliet Old Trafford uiteindelijk met de staart tussen de benen. Rangnick had aanvankelijk afgesproken na zijn korte periode als manager van de club door te gaan als adviseur, maar na een teleurstellende zesde plek in de Premier League werd medio 2022 besloten definitief uit elkaar te gaan.

In Duitsland heeft Rangnick een uitermate goede reputatie. De 65-jarige voetbalprofessor stond aan de basis van de enorme opmars van RB Leipzig, waar hij tussen 2012 en 2020 zowel als directeur als als coach actief was. Leipzig promoveerde razendsnel van het vijfde niveau naar de Bundesliga. Daarvoor had Rangnick tussen 2005 en 2011 ook al een grote bijdrage geleverd aan de doorbraak van TSG Hoffenheim in het Duitse voetbal.

Rangnick ligt tot medio 2026 vast als bondscoach van Oostenrijk, maar is dus bereid om met Bayern te praten. Indien beide partijen er niet uitkomen, schakelt de Duitse topclub waarschijnlijk door naar Roberto De Zerbi, de succescoach van Brighton & Hove Albion.

De Zerbi heeft als groot nadeel dat er een transfersom van liefst veertien miljoen euro voor de coach betaald moet worden. Bovendien wil de Italiaan een enorme technische staf meenemen. Rangnick is een veel goedkopere optie en neemt bovendien een veel minder grotere hofhouding met zich mee.

Nagelsmann was overigens een tijd lang in beeld voor een snelle terugkeer bij Bayern, maar niet iedereen binnen de club zag dat zitten. Met name Karl-Heinz Rummenigge, die onderdeel is van de RvC, zou tegenstander zijn van Nagelsmann. Xabi Alonso, een andere kandidaat, besloot ondertussen een jaar langer te blijven bij Leverkusen, de club die hij ongeslagen naar de eerste landstitel in de clubhistorie leidde.

