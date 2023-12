Bayern München gaat met keiharde cijfers onderuit na absolute horrormiddag

Bayern München heeft zaterdag een ongekende mokerslag te verwerken gekregen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor met maar liefst 5-1 van Eintracht Frankfurt. Die Adler scoorden in een tijdsbestek van 24 minuten drie keer in de eerste helft. Joshua Kimmich bracht de spanning nog even terug, maar ook na rust domineerde Frankfurt volledig. Door de nederlaag moet Bayern definitief de koppositie afstaan aan Bayer Leverkusen, dat drie punten meer heeft dan der Rekordmeister. Frankfurt staat steviger op de zevende plaats.

Bij Frankfurt had trainer Dino Toppmöller een basisplaats in huis voor onder meer Mario Götze, die als aanvallende middenvelder naast Farès Chaïbi voor de aanvoer richting spits Omar Marmoush moest zorgen. Philipp Max zat op de bank. Bij Bayern posteerde Tuchel Eric Maxim Choupo-Moting achter spits Harry Kane. Dat betekende dat onder anderen Serge Gnabry, Thomas Müller en Jamal Musiala op de bank begonnen. Achterin kreeg Noussair Mazraoui een basisplaats.

Al binnen een minuut kreeg Frankfurt een schietkans in de schoot geworpen. Alphonso Davies gleed uit, waardoor Ansgar Knauff er met de bal vandoor kon. De aanvaller schoot in het zijnet. De openingsfase was duidelijk voor de thuisploeg, die andermaal gevaarlijk in de zestien verscheen. Dit keer leverde een aanval over de linkerkant net geen schietkans op. Even later was het alsnog raak. Na matig wegwerken van Mazraoui trof Chaïbi nog de lat, maar in de rebound vond Marmoush de verre hoek: 1-0.

Bayern kwam daarna iets meer op de helft van Frankfurt terecht, al leverde het, buiten een mislukt afstandsschot van Kingsley Coman, niets op. Sterker nog: Frankfurt bleef gevaarlijk en beloonde zichzelf na ruim een half uur spelen. Kim Min-jae liet zich aftroeven door Knauff, waarna Éric Junior Dina Ebimbe in balbezit kwam. De Fransman was Davies de baas en frommelde de bal in de korte hoek achter Manuel Neuer: 2-0. Daar bleef het niet bij. Hugo Larsson ontdeed zich tien minuten voor rust kinderlijk eenvoudig van Dayot Upamecano en schoof de bal in de verre hoek achter Neuer: 3-0.

Bayern gaf niet op en nadat Harry Kane een opgelegde kopkans miste, was het enkele minuten voor rust alsnog raak. Leroy Sané legde terug op Kimmich, die vanaf een meter of achttien op heerlijke wijze de bovenhoek vond: 3-1. Bayern kon echter niet voortborduren op de treffer van Kimmich. Binnen vijf minuten na rust stond het alweer 4-1. Opnieuw leed Upamecano zeer slordig balverlies, waarna Chaïbi een zee aan ruimte voor zich had. De Algerijn had een steekpassje in huis op Dina Ebimbe, die Neuer andermaal in de korte hoek verschalkte.

Bayern had dus minimaal drie doelpunten nodig voor een resultaat en de kans op in ieder geval de 4-2 kwam al snel. Gnabry had een perfecte pass in huis op Choupo-Moting, die van dichtbij en in alle vrijheid over schoot. Aan de andere kant gaf Götze de bal heerlijk mee aan Marmoush, die zelf leek af te kunnen ronden. Knauff zag zijn kans echter ook schoon en ramde de bal voor de voeten van Marmoush binnen. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek geen sprake van: 5-1.

Bayern speelde een verloren wedstrijd, al probeerde Tuchel het nog wel door Müller en Gnabry in te brengen. Voor laatstgenoemde duurde het duel slechts vijf minuten, daar hij zich met een ogenschijnlijke bovenbeenblessure moest laten vervangen door Musiala. In de slotfase lag er nog genoeg ruimte voor Frankfurt om de voorsprong nog verder uit te breiden. De scherpte was toen echter al flink afgenomen bij de thuisploeg, terwijl Bayern het zichtbaar wel welletjes vond.

De voorsprong is voor ?????????????????? ?? Noussair Mazraoui werkt de voorzet slecht weg en uiteindelijk belandt de bal voor de voeten van Marmoush die Neuer passeert ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #SGEFCB #Bundesliga pic.twitter.com/7S5SR5XjAd — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 9, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Bayer Leverkusen 13 11 2 0 27 35 2 Bayern München 13 10 2 1 30 32 3 VfB Stuttgart 13 10 0 3 18 30 4 RB Leipzig 13 8 2 3 18 26 5 Borussia Dortmund 13 7 4 2 6 25 6 TSG Hoffenheim 14 7 2 5 4 23 7 Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 8 21 8 SC Freiburg 14 6 3 5 -6 21 9 FC Augsburg 14 4 5 5 -4 17 10 Borussia Mönchengladbach 14 4 4 6 -3 16 11 VfL Wolfsburg 14 5 1 8 -7 16 12 Werder Bremen 14 4 2 8 -7 14 13 Heidenheim 14 4 2 8 -9 14 14 VfL Bochum 14 2 7 5 -14 13 15 1. FC union Berlin 13 3 1 9 -13 10 16 1. FC Köln 13 2 3 8 -14 9 17 Darmstadt 98 14 2 3 9 -20 9 18 FSV Mainz 05 13 1 5 7 -14 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties