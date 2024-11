Bayern München wil Arne Slots Liverpool dwarszitten en praat met spits ter waarde van 60 miljoen

De carrière van Omar Marmoush (25) zit behoorlijk in de spreekwoordelijke lift. De Egyptische spits van Eintracht Frankfurt, dit seizoen goed voor tien doelpunten in negen Bundesliga-duels, kent een superseizoen en geniet inmiddels interesse van meerdere topclubs.

Een aantal weken geleden werd bijvoorbeeld duidelijk dat het Liverpool van Arne Slot een oogje op Marmoush heeft. De werkgever van Arne Slot maakte zijn serieuze interesse reeds bekend bij de goalgetter, met wie de eerste contacten dus al gelegd zijn.

Sky Deutschland-verslaggever Florian Plettenberg voegt maandagavond toe dat ook Bayern München de verrichtingen van Marmoush nauwlettend in de gaten houdt. Der Rekordmeister ondervond de kwaliteiten van de aanvaller eerder dit seizoen zelf, toen hij namens Eintracht Frankfurt met twee doelpunten en een assist een groot aandeel had in het 3-3 gelijkspel tussen beide ploegen.

"Bayern heeft Marmoush zeker op de radar en overweegt hem komende zomer te halen", verzekert Plettenberg op X. "Op dit moment zijn er geen onderhandelingen, maar er hebben wel eerste informele gesprekken plaatsgevonden."

"Max Eberl (technisch directeur van Bayern, red.) is fan van de spits, die dit seizoen al goed was voor twaalf doelpunten en negen assists (alle competities, red.)", meldt de journalist. Volgens Plettenberg hanteert Eintracht Frankfurt een vraagprijs van tussen de vijftig en zestig miljoen euro.

Marmoush verdedigt sinds de zomer van vorig jaar het shirt van die Adler, die hem destijds transfervrij overnamen van VfL Wolfsborg. In het Deutsche Bank Park beschikt de aanvaller over een contract tot medio 2027.

De 1,83 meter lange Marmoush is 34-voudig international (6 doelpunten) van Egypte. Daar speelt hij samen met Mohamed Salah, de sterspeler van Liverpool, die mogelijk een goed woordje voor zijn werkgever kan doen in de strijd om de handtekening van Marmoush.