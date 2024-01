Bayern loopt met verrassende thuisnederlaag opnieuw averij op in titelrace

Bayern München is zondagmiddag verrassend tegen een thuisnederlaag in de Bundesliga aangelopen. Werder Bremen bleek in de Allianz Arena met 0-1 te sterk dankzij een treffer van Mitchell Weiser: 0-1. Het gat met koploper Bayer Leverkusen blijft voor Bayern door de verliespartij zeven punten, al heeft der Rekordmeister wel een wedstrijd minder gespeeld.

Matthijs de Ligt kon bij Bayern weer eens rekenen op een basisplaats. Door de afwezigheid van Kim-min Jae (Azië Cup) en Noussair Mazraoui (Afrika Cup) had Thomas Tuchel weinig defensieve smaken om uit te kiezen.

Kersverse aanwinst Eric Dier, die overkwam van Tottenham Hotspur, zat wel voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De Engelsman moest toezien hoe De Ligt en Dayot Upamecano in het hart van de Beierse defensie de voorkeur kregen.

Werder Bremen had in de eerste helft de betere kansen. Zo waren Jens Stage en Weiser dicht bij de openingstreffer, maar in beide gevallen wist Manuel Neuer zich te onderscheiden met uitstekende reddingen.

Justin Njinmah dacht de bezoekers vervolgens alsnog van dichtbij op voorsprong te schieten, maar hij moest toezien hoe zijn treffer werd geannuleerd vanwege een overtreding die eerder in de aanval werd gemaakt.

Met een klein uur op de klok kwam Werder wel op voorsprong. Weiser dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot hierna op schitterende wijze met links raak: 0-1.

Bayern ging in het restant van het duel op jacht naar de gelijkmaker. Leroy Sané en invaller Matthys Tel kregen serieuze kansen om de ploeg van Tuchel in ieder geval nog aan een punt te helpen. Mede dankzij doelman Michael Zetterer wist Werder echter verrassend met de volle buit uit de Allianz Arena te vertrekken.

