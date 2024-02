Bayern kan één kandidaat als opvolger Tuchel al wegstrepen: ‘100% uitgesloten’

Woensdagochtend werd bekend dat Thomas Tuchel na dit seizoen vertrekt als trainer van Bayern München. De Duitse topclub moet dus op zoek naar een opvolger, maar hoeft zich niet te melden bij Jürgen Klopp. De oefenmeester van Liverpool is vastbesloten om na dit seizoen minimaal een jaar een sabbatical te nemen.

Xavi Alonso werd door Duitse media direct genoemd als topkandidaat om Tuchel op te volgen. Alonso is bezig aan een ijzersterk seizoen met Bayer Leverkusen en lijkt der Rekordmeister, waar hij tussen 2014 en 2017 onder contract stond als speler, van een eerste landskampioenschap sinds 2013 af te houden. De voorsprong van die Werkself bedraagt momenteel 8 punten.

Een andere naam die al snel met Bayern München in verband werd gebracht, is die van Klopp. De 56-jarige oefenmeester vertrekt na dit seizoen als manager bij Liverpool. Hij gaf vorige maand op een speciaal belegde persconferentie aan het komende jaar geen andere club of een landenteam te gaan coachen.

Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky, drukte de geruchten over Klopp en Bayern woensdag al snel de kop in. “De mogelijkheid dat Klopp komende zomer trainer van Bayern München wordt is honderd procent uitgesloten. Hij blijft vastbesloten om een sabbatical van een jaar te nemen”, aldus Plettenberg.

Deze woorden werden niet veel later door Marc Kosicke, de zaakwaarnemer van Klopp, bevestigd tegenover het Duitse medium: “Zijn beslissing om een pauze van een jaar te nemen blijft onveranderd.”

Klopp liet in januari weten dat hij het gevoel heeft dat de batterij leegloopt. “Als je me vraagt of ik ooit nog als trainer aan de slag zal gaan, dan zou ik nu 'nee' zeggen. Maar ik weet natuurlijk nog niet hoe dat voelt, want ik heb nog niet eerder in deze situatie gezeten”, zei de succestrainer. “Wat ik wél zeker weet, is dat ik in Engeland nooit een andere club dan Liverpool zal trainen. Honderd procent, dat is onmogelijk. Mijn liefde voor deze club en respect voor de mensen is te groot.”

“Uiteindelijk zal ik wel weer aan het werk gaan”, vervolgde Klopp. “Ik ken mezelf en ik kan niet gewoon op mijn stoel blijven zitten. Ik zal uiteindelijk wel weer wat vinden, maar ik zal in ieder geval een jaar lang geen club of land gaan trainen. Dat is niet mogelijk: ik kan dat niet en ik wil dat niet. Dat is alles wat ik erover kan zeggen.”



