Bayer Leverkusen mede dankzij prachtassist Grimaldo stap dichter bij titel

Bayer Leverkusen blijft maar doordenderen. De ploeg van trainer Xabi Alonso was zondagavond in eigen huis met 2-0 te sterk voor VfL Wolfsburg, dat het ruim een uur met een man minder moest doen. Doelpuntenmakers waren Nathan Tella en Florian Wirtz. De voorsprong van Leverkusen op Bayern München bedraagt, met nog negen duels te gaan, tien punten.

Bij Leverkusen kon Alonso niet beschikken over Jeremie Frimpong. De Oranje-international was na zijn gele kaart vorige week bij FC Köln (0-2) geschorst. Tella was zijn vervanger aan de rechterkant op het middenveld. Patrick Schick was in de punt van de aanval andermaal de vervanger van de nog altijd geblesseerde Victor Boniface.

Leverkusen dicteerde het spel vanaf het begin en had weinig te duchten van Wolfsburg, waar doelman Koen Casteels een drukke avond zou beleven. Zo moest de Belgische sluitpost ingrijpen op een schot van Josip Stanisic en was hij enkele minuten later kansloos bij een reuzenkans voor Leverkusen. Na enkele korte combinaties gaf Granit Xhaka heerlijk mee aan Wirtz, die van dichtbij keihard tegen de paal schoot.

Na matig wegwerken van Edmond Tapsoba liet ook Wolfsburg zijn tanden zien. De afvallende bal kwam perfect terecht voor de voeten van Cédric Zesiger, die het probeerde met binnenkant voet. De Zwitser zag dat Lukas Hrádecký een uiterste redding nodig had om Leverkusen voor een achterstand te behoeden.

Wolfsburg kwam in grote problemen nadat centrale verdediger Moritz Jenz nog voor rust zijn tweede gele kaart gepresenteerd kreeg. Zijn eerste prent kreeg hij voor het vasthouden van Wirtz, waarna hij zich opnieuw vergreep door Patrick Schick neer te halen. De rode kaart viel al in de 28ste minuut, waardoor Wolfsburg een extreem zware klus wachtte.

De problemen werden nog groter toen Wolfsburg toen Alejandro Grimaldo de bal met zijn hak op schitterende wijze meenam en Lovro Majer zijn hielen liet zien. De Spanjaard verschafte zichzelf de nodige ruimte op de linkerflank en gaf perfect voor op Tella, voor wie het een koud kunstje was om bij de tweede paal binnen te koppen: 1-0. Vlak voor rust voorkwam Casteels dat Leverkusen op 2-0 kwam door fraai te redden op een kopbal van Piero Hincapié.

De tweede helft kan worden beschreven als één grote rondo. Leverkusen hield de bal in zijn bezit en koos zijn momenten uit om aan te vallen. De tien man van Wolfsburg konden niet anders dan toekijken en creëerden in de tweede helft vrijwel niets.

Leverkusen bleef op zoek gaan naar de allesbeslissende treffer en kon die meermaals ruiken. Zo schoot invaller Borja Iglesias uit de draai over en kwam ook een andere invaller, Jonas Hofmann, dichtbij. De Duitser zag Casteels met zijn vuisten redding brengen. Exequiel Palacios schoot even later teleurstellend naast, maar had enkele ogenblikken later wel een heerlijke pass in huis naar de tweede paal. Daar stond Wirtz, die via de binnenkant van de paal binnenschoot: 2-0.

