Bayer Leverkusen knokt zich terug van achterstand in uiterst vermakelijk duel

Bayer Leverkusen heeft zaterdagmiddag een zwaarbevochten zege geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Xabi Alonso miste een strafschop, keek tegen een achterstand aan, maar won toch nog van Eintracht Frankfurt: 2-1. Matchwinner voor die Werkself was Victor Boniface, die twintig minuten voor tijd binnenkopte. Leverkusen klimt over Frankfurt heen en staat nu vierde, op drie punten van koploper RB Leipzig.

Aan de kant van Leverkusen begon Jeremie Frimpong rechts op het middenveld. In de voorhoede kreeg Martin Terrier de kans, daar Florian Wirtz op de bank begon. Amine Adli was de andere schaduwaanvaller die Boniface van bruikbare ballen moest voorzien. Bij Frankfurt begonnen voormalig Eredivisionisten Mario Götze en Rasmus Kristensen in de basis, net als Bundesliga-topscorer Omar Marmoush.

Leverkusen kreeg al vroeg in de wedstrijd een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Éric Junior Dina Ebimbe wilde een afvallende bal zijn zestien uitwerken, maar raakte daarbij ook Adli, die uit het niets in zijn rug opdook. Arbiter Felix Brych wees naar de stip en bleef bij zijn beslissing, ondanks dat hij naar het scherm werd geroepen. Boniface schoot zijn slappe strafschop vervolgens in de handen van Frankfurt-goalie Kevin Trapp.

Frankfurt toonde zijn aanvallende intenties met grote regelmaat, wat een open wedstrijd opleverde. Na nog geen kwartier spelen floot Brych voor de tweede keer voor een strafschop, dit keer voor Frankfurt. Marmoush draaide zich knap open in de zestien en werd daarbij lichtjes gehaakt door Robert Andrich. Marmoush vond de linkeronderhoek en tekende zo voor zijn negende seizoenstreffer: 0-1.

Ondanks de tegenvallers in het begin van de wedstrijd wist Leverkusen snel op gelijke hoogte te komen. Adli speelde in op Andrich, die in de zestien een heerlijk één-tweetje aanging met Terrier. Andrich stond plots oog in oog met Trapp en verschalkte zijn landgenoot met een bekeken schot in de verre hoek: 1-1.

Nadat Andrich naliet Leverkusen op 2-1 te zetten, door naast te schieten, dacht Frankfurt op slag van rust de voorsprong te grijpen. Dina Ebimbe bracht de bal bij Hugo Ekitiké, die wat ruimte voor zichzelf creëerde en van buiten de zestien de verre hoek vond. De spits begon al te juichen, maar zag dat de assistent-scheidsrechter de vlag (terecht) de lucht in stak, wegens buitenspel van Dina Ebimbe.

De tweede helft was amper begonnen, toen Boniface een uitgelezen kans kreeg om Leverkusen op voorsprong te zetten. De Nigeriaan faalde echter jammerlijk, met zijn kopbal over het doel van Trapp. Na een uur kwam het dominant spelende Leverkusen nog dichter bij de voorsprong. Boniface legde terug op Andrich, wiens lage inzet op de paal uiteenspatte. Frimpong schoot uit de rebound naast.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak. Invaller Wirtz gaf scherp voor vanaf de rechterkant en zag zijn voorzet licht getoucheerd worden door Robin Koch. Het was precies genoeg om Trapp tot een onorthodoxe redding te dwingen, die Boniface daarmee de gelegenheid gaf om bij de tweede paal simpel binnen te koppen: 2-1.

In de slotfase was Leverkusen meermaals dicht bij de 3-1, maar de benodigde scherpte ontbrak. Die scherpte ontbrak in blessuretijd ook bij Jonathan Tah en Lukas Hrádecký. Tah liet de bal lopen voor Hrádecký, die de bal keihard tegen Tah schoot. De 2-2 leek aanstaande, maar Ekitiké kreeg de bal er op wonderbaarlijke wijze niet in.