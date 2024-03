Bayer Leverkusen dankt Patrik Schick voor zeer late goals en blijft ongeslagen

Bayer Leverkusen heeft zijn ongeslagen status op miraculeuze wijze weten te behouden. De geoliede machine van Xabi Alonso haperde donderdagavond in de Europa League tegen Qarabag en dat leek die Werkself een nederlaag en uitschakeling te kosten. In blessuretijd zorgde goudhaantje Patrik Schick met twee treffers voor enorme opluchting in de BayArena: 3-2. Na het 2-2 gelijkspel in Azerbeidzjan is dat Leverkusen net genoeg om door te bekeren.

Aan de kant van Leverkusen stond Jeremie Frimpong aan de aftrap. De rechtervleugelverdediger moest hen heenduel in Azerbeidzjan nog missen wegens een schorsing. Amine Adli kreeg de voorkeur aan de linkerkant, terwijl Borja Iglesias in de punt van de aanval stond opgesteld.

Het was een klein wonder dat Leverkusen in de openingsfase nog niet gescoord had. Dat kwam met name door Iglesias, die meerdere kansen liet liggen. Zo kopte de Spanjaard over en schoot hij ook tot tweemaal toe over. Tegenvaller voor Alonso was het geblesseerd uitvallen van Jonas Hofmann, die zich liet vervangen door Exequiel Palacios.

Leverkusen bleef drukken en nadat Florian Wirtz niet wist te scoren, lukte Frimpong dat ook net niet. De Oranje-international dacht te kunnen profiteren van een te korte terugspeelbal, maar tikte net naast. Qarabag presenteerde zich in het heenduel uitstekend en deed dat opnieuw in Leverkusen. Juninho had vlak voor rust zelfs voor de 0-1 kunnen tekenen, maar de Braziliaan zag zijn schot maar net naast de rechterpaal vliegen.

In de openingsfase na rust sloeg Qarabag alsnog toe. Een voorzet bleek net te hoog voor Frimpong, die onder de bal door kopte en zag hoe Abdellah Zoubir in zijn rug voor de 0-1 zorgde. Frimpong ontsnapte daarna aan de rechterkant en werd aan het shirt gehangen door Elvin Cafarquliyev, die een rode kaart kreeg voor het ontnemen van een scoringskans.

Tien man of niet, Qarabag counterde al snel naar de 0-2. Juninho profiteerde optimaal van de geboden ruimte en zorgde voor extase bij de meegereisde supporters. Leverkusen moest vol aan de bak en het was Frimpong die de hoop terugbracht bij de thuissupporters. De rechtspoot tikte bij de tweede paal behendig binnen: 1-2.

Leverkusen drukte door en kwam meermaals dicht bij de verlossende gelijkmaker. Andrey Lunev was echter de held van Qarabag door redding te brengen op een schot van Wirtz. De goalie van Qarabag zag tot zijn opluchting hoe een schot van Alejandro Grimaldo over de lat vloog.

Uitschakeling leek een feit te worden, totdat het in blessuretijd alsnog gelijk werd via invaller Schick. De Tsjech zorgde, net als vorige week, in minuut 92 voor de 2-2. De blessuretijd duurde net even te lang voor Qarabag, dat vlak voor het einde ook de 3-2 incasseerde. Ditmaal was Schick met het hoofd succesvol.

