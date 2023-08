Bassey pakt rood bij eerste basisplaats, maar Arsenal profiteert niet

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 17:59 • Laatste update: 18:05

Arsenal heeft zaterdagmiddag schade opgelopen in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kwam tegen Fulham in de slotfase op voorsprong en leek de buit na een rode kaart voor ex-Ajacied Calvin Bassey binnen te hebben. Toch knokte Fulham zich met tien man nog naar een gelijkmaker: 2-2. Verderop in Engeland verloor Everton voor de de derde keer op rij, ditmaal van Wolverhampton Wanderers (0-1). The Toffees verkeren daardoor nu al in degradatieproblemen.

Arsenal begon dramatisch aan de wedstrijd. Een terugspeelbal van Bukayo Saka lanceerde Andreas Pereira. De aanvallende middenvelder aarzelde niet toen doelman Aaron Ramsdale achteruit rende en schoot van grote afstand binnen: 0-1. Arsenal zocht de aanval en creëerde al snel een goede kans. Bukayo Saka bracht een halfhoge bal vanaf de tweede paal nog knap voor het doel, waarna de intikker van Kai Havertz het doel net niet bereikte. De thuisploeg moest blijven uitkijken voor de counter van Fulham. In de 22ste minuut kwam Raúl Jiménez met een omhaal, die rakelings naast de kruising scheerde, heel dichtbij.

Na een half uur spelen werd Arsenal tweemaal achter elkaar gevaarlijk. Trossard legde de bal op het hoofd bij Saka, die had moeten scoren maar over kopte. Daarna redde Bernd Leno, die vier jaar voor Arsenal speelde, in de korte hoek op een inzet van Gabriel Martinelli. Ook na rust bleef Arsenal volop aandringen, maar bleven openingen lange tijd uit. The Gunners werden in de zeventigste minuut min of meer gered door Fulham-rechtsback Kenny Tete, die invaller Fábio Vieira bij een tackle van achteren raakte. Daarvoor kreeg Arsenal een penalty, die Saka feilloos afmaakte: 1-1.

Binnen twee minuten daarna kwam Arsenal aan de leiding. Fábio Vieira bracht de bal van links voor het doel, waarna Eddie Nketiah kon binnenglijden: 1-2. Fulham moest daardoor de verdedigende stellingen verlaten en kwam in de 83ste minuut tot overmaat van ramp in ondertal te staan. Bassey blokkeerde Nketiah, die anders zou doorbreken, en kreeg zijn tweede gele kaart. Fulham leek in geslagen positie, maar forceerde via een corner de gelijkmaker. João Palhinha schoot binnen: 2-2. Arsenal bracht de herstelde Gabriel Jesus nog in, maar kon ondanks negen minuten blessuretijd geen winnende treffer maken. Fulham had zelfs kunnen winnen, maar de doorgebroken invaller Adama Troaré schoot tegen Aaron Ramsdale op.

Everton - Wolverhampton Wanderers 0-1

Everton, met voormalig PSV'er Jarrad Branthwaite en Arnaut Danjuma in de basis, verloor de eerste twee duels van dit seizoen en begon dit duel derhalve als nummer negentien. De thuisploeg kreeg in de eerste helft de betere kansen. Zo raakte Danjuma de paal, maar dit bleek hij in buitenspelpositie te hebben gedaan. Na een uur spelen leek Wolverhampton de score te openen via ex-PSV'er Fábio Silva, maar hij bleek dat in buitenspelpositie te hebben gedaan. Beide ploegen koersten af op een doelpuntloos gelijkspel, totdat Sasa Kalajdzic in de 87ste minuut een hoge voorzet binnenkopte. Opnieuw een nederlaag voor Everton dus.