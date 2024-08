Basisspeler Nederlands elftal loopt hamstringblessure op en ligt uit de roulatie

Stefan de Vrij is geblesseerd geraakt aan zijn hamstring, zo meldt Inter vrijdag via de officiële kanalen. De verdediger hield de klachten over aan het oefenduel met Al-Ittihad en is voor onbekende tijd uitgeschakeld.

Net als Denzel Dumfries begon De Vrij donderdagavond vanaf de bank in de verloren oefenwedstrijd tegen de club uit Saudi-Arabië. Beiden kwamen na ruim een uur spelen binnen de lijnen, maar het liep voor De Vrij niet goed af.

De centrumverdediger kwam het veld in voor Alessandro Bastoni en De Vrij kon de vriendschappelijke ontmoeting nog wel uitspelen. Achteraf kampte hij desondanks met klachten en nu is er een blessure ontdekt.

Inter verloor het oefenduel uiteindelijk met 0-2. Moussa Diaby was verantwoordelijk voor beide treffers van Al-Ittihad, waar ook Karim Benzema in de basis stond. N’Golo Kanté kwam in de tweede helft binnen de lijnen.

Het is een fikse aderlating voor De Vrij, die pas voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie zat van Inter. Hiervoor genoot hij nog van zijn vakantie na afloop van het EK met Nederland.

Inter meldt dat er meer onderzoeken volgen en dat komende week meer bekend zal worden over de blessure van De Vrij.

Het Serie A-seizoen gaat voor i Nerazzurri op 17 augustus van start met een uitwedstrijd tegen Genoa. Het is nog maar zeer de vraag of De Vrij dat duel kan spelen.