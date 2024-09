Basisspeler Ajax wilde het boek sluiten: ‘Ik stond open voor een vertrek’

Youri Baas is als centrale verdediger herboren bij Ajax. In gesprek met Voetbal International onthult de 21-jarige linkspoot dat hij deze zomer wilde vertrekken uit Amsterdam, totdat hij onder Francesco Farioli een echte kans kreeg.

Baas speelde dit seizoen 7 van de 8 officiële wedstrijden namens Ajax volledig uit. Alleen op bezoek bij NAC Breda (2-1 nederlaag) zat hij negentig minuten op de bank. Onder Farioli heeft Baas tot dusver een belangrijke rol te pakken.

Voorafgaand aan het seizoen had Baas dat niet verwacht. Vorig jaar bij NEC had de jeugdinternational niet altijd een basisplaats. “Dan weet je dat het weleens een moeilijk verhaal zou kunnen gaan worden. Ook door de vele linksbacks die al bij Ajax in de selectie zaten.”

“Ik stond daardoor ook wel open voor een vertrek in deze zomer”, gaat Baas verder. In de Johan Cruijff ArenA ligt de in Oostvoorne geboren verdediger nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1 miljoen euro.

Mede door een positiewijziging - Baas speelt nu als centrale verdediger - lijkt de Zuid-Hollander alsnog een toekomst te hebben bij Ajax. “Bij de eerste training van het seizoen speelden we een tactisch positiespelletje en werd ik opeens links centraal in de verdediging gezet, met Jorrel Hato naast me op de flank. We keken elkaar nog vragend aan: moeten wij niet van plek wisselen?”

“In Jong Ajax heb ik er nooit gespeeld en vorig seizoen bij NEC ook niet: ik was gewoon altijd een linksback. Francesco Farioli is de eerste trainer die mij echt op deze positie gebruikt”, vertelt Baas.

Baas is niet bang voor de concurrentiestrijd met huurling Daniele Rugani. “Concurrentie is altijd goed en hij is een speler met veel wedstrijden in de Serie A achter zijn naam, dus dat is iemand waar ik in verdedigend opzicht vast heel veel van kan leren. Een verdediger van Juventus zal niet naar Ajax komen om op de bank te komen zitten, nee, dat klopt. Maar dat doet niemand. Het is aan mijzelf of ik blijf staan of niet.”