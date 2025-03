Bas Nijhuis zwaar onder vuur in Vandaag Inside na discutabele penalty voor Ajax

Bas Nijhuis krijgt maandag in Vandaag Inside het vuur na aan de schenen gelegd. De scheidsrechter gaf Ajax zondag een discutabele penalty tegen PEC Zwolle (0-1), waarvoor hij zich verdedigt in de talkshow op SBS 6.

Nijhuis legde de bal na een handsbal van Anselmo García Mac Nulty op de stip van Zwolle. Daarvoor was wel een VAR-ingreep nodig. "De regel is: als de bal op doel wordt geschoten, en je maakt je breed, en de bal komt ertegenaan, ook al kan hij er niks aan doen, dan is het een strafschop. Ik vond het zuur voor die gast, omdat hij er weinig aan kon doen."

Nijhuis gaf de penalty met tegenzin. "Ik was er niet vrolijk over, dat klopt." Johan Derksen vindt het onzin. "Je kunt ook tegen zo'n VAR zeggen: 'Krijg jij de pleuris, flikker op! Zet mij niet voor lul'", aldus Derksen.

"Dat kan wel, maar de regel is gewoon dat dit een handsbal is", reageert Nijhuis. "Die bal zou anders het doel in zijn gegaan." Derksen blijft bij zijn standpunt. "Het is slecht voor je imago Bas, als je voor dat soort dingetjes de bal op de stip legt."

"Ik weet het", reageert Nijhuis. "Dat is nou eenmaal de regel. Ik snap wel dat de mensen het soms niet meer snappen." Nijhuis haalt de handsbal van Max Bruns aan bij FC Twente - NEC, waarvoor de Nijmegenaren ondanks een VAR-ingreep geen penalty kregen van scheidsrechter Danny Makkelie. "We hebben dit besproken in Zeist", aldus Nijhuis.

Makkelie zelf sprak in de media niet meer over het penaltymoment, maar Nijhuis onthult nu: "Danny heeft zelf gezegd: 'Ik had met de VAR mee moeten gaan en een penalty moeten geven.'"