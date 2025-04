Bart Ramselaar en Lennart Thy maken prachtige treffers bij Lion City Sailors, dat wint van Sydney FC

Bart Ramselaar en Lennart Thy hebben woensdagmiddag (Nederlandse tijd) prachtige goals gemaakt voor Lion City Sailors. De twee ex-Eredivisionisten waren ook direct verantwoordelijk voor de enige treffers van de wedstrijd tegen Sydney FC: 2-0.

Ramselaar kwam na iets minder dan twintig minuten op het scorebord. De 28-jarige middenvelder kreeg de bal op de linkervleugel, bedacht zich niet en zag zijn inzet in de rechterbovenhoek vliegen: 1-0.

Thy was tien minuten na rust trefzeker. De spits (33), die in Nederland een verleden heeft bij PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en VVV-Venlo, werd op maat bediend door Diogo Costa, die ook al verantwoordelijk was voor de assist op Ramselaar.

Thy nam de bal aan en schoot uit een zeer moeilijke hoek hard tegen het dak van het doel: 2-0. Lion City doet door de zege op Sydney FC goede zaken, maar is er nog niet. De return in de halve finale van de AFC Champions League Two staat volgende week woensdag namelijk op het programma.