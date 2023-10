Barcelona zwijnt en dankt uitblinker Marc-André ter Stegen voor nipte zege

Woensdag, 4 oktober 2023 om 22:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:12

FC Barcelona heeft woensdagavond zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gewonnen. Op bezoek bij FC Porto was de ploeg van Xavi met 0-1 te sterk dankzij een treffer van invaller Ferran Torres. De Catalanen kwamen in het tweede bedrijf enkele keren goed weg en mochten doelman Marc-André ter Stegen danken voor de zege. Door de overwinning gaat Barcelona met zes punten uit twee duels aan kop in Groep H.

Xavi kon nog geen beroep doen op Frenkie de Jong, die door een enkelblessure ook de komende interlandperiode van het Nederlands elftal moet missen. Het middenveld van Barcelona werd gevormd door Oriol Romeu, Gavi en Ilkay Gündogan, terwijl Lamine Yamal zijn basisdebuut in de Champions League maakte. De aanval werd gecompleteerd door Robert Lewandowski en João Félix.

Porto schreeuwde na een kleine twintig minuten spelen om een strafschop na een overtreding van Jules Koundé op Mehdi Taremi. Scheidsrechter Anthony Taylor wilde echter van niks weten en ook de VAR besloot de leidsman niet naar de zijlijn te roepen om het moment te herzien.

De Catalanen moesten in het eerste bedrijf een flinke tegenvaller incasseren doordat Lewandowski het veld geblesseerd verliet. De Poolse aanvalsleider werd vervangen door Ferran. De invaller liet zich op slag van rust gelden met een hard schot op de vuisten van Porto-doelman Diogo Costa.

De voorsprong voor Barça kwam er in het eerste bedrijf alsnog na een veel te korte pass van Romario Baro. Gündogan gaf mee aan Ferran, die de hoek voor het uitkiezen had: 0-1. Porto gooide na rust de schroom van zich af. Zo liet João Mário zich zien met een afstandsschot en kon Koundé ternauwernood voorkomen dat Pepê de gelijkmaker op het scorebord zette.

Barcelona wist in het tweede bedrijf geen hoog niveau meer te halen en kroop in de laatste 25 minuten nog enkele keren door het oog van de naald. Doelman Ter Stegen wist zich eerst te onderscheiden door sterk te redden op doelpogingen van Wendell, Taremi en Galeno.

De thuisploeg dacht vervolgens een strafschop te krijgen na een handsbal van João Cancelo, echter draaide scheidsrechter Taylor zijn beslissing na tussenkomst van de VAR terug omdat Porto-middenvelder Stephen Eustaquio de bal zelf eerder met de arm beroerde. Barça kwam in de slotfase nogmaals met de schrik vrij toen Taremi met een schitterende omhaal doel trof. Doordat hij nipt buitenspel stond, ging het feest voor de Portugezen niet door. Gavi kreeg diep in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart voor vasthouden.