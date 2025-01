Barcelona mede dankzij prachtige goal Yamal naar finale Supercopa; Frenkie de Jong komt goed weg

FC Barcelona heeft woensdagavond in Saudi-Arabië de finale van de Supercopa bereikt. De manschappen van Hansi Flick versloegen Athletic Club in de halve finale met 0-2 dankzij doelpunten van Gavi en Lamine Yamal. Frenkie de Jong speelde als invaller een bijrol en mocht van geluk spreken dat een door hem weggegeven aansluitingstreffer in de slotfase werd afgekeurd. Barcelona staat zondag in de finale tegenover Real Madrid of Real Mallorca, die donderdag in actie komen.

Barcelona kreeg vlak voor de aftrap te horen dat Dani Olmo en Pau Vítor tijdelijk ingeschreven kunnen worden, maar het duo zat nog niet in de wedstrijdselectie. Hansi Flick koos voor bijna dezelfde opstelling als bij de laatste competitiewedstrijd, tegen Atlético Madrid (1-2 verlies). Iñaki Peña zou als gebruikelijk in het doel staan, maar kwam te laat en werd vervangen door Wojciech Szczesny. Lamine Yamal keerde terug in het elftal na een blessure op de plek van Fermín López.

Barcelona begon sterk aan de wedstrijd en werd in de vierde minuut voor het eerst gevaarlijk. Raphinha volleerde bal gevaarlijk dicht over het doel van Ahtletic heen. Een vlotlopende aanval over diverse schijven leverde Barça in de zeventiende minuut de openingstreffer op. Alejandro Balde legde laag voor, waar Gavi klaar stond om alert binnen te tikken: 0-1.

Balverlies in de opbouw van Athletic leverde Raphinha korte tijd later een gouden kans op, maar de Braziliaan schoot een-op-een op keeper Unai Simón, al was het ook buitenspel geweest. In blessuretijd van de eerste helft deed ook Ahtletic van zich spreken. Iñaki Williams dacht een lage voorzet binnen te tikken, maar stuitte op de snel uitgekomen Szczesny.

Zeven minuten na rust sloeg Barcelona opnieuw toe. Yamal wist een lastige diepe pass van Gavi op fantastische wijze te controleren en schoot vervolgens overtuigend binnen: 0-2. Robert Lewandowski had de wedstrijd een minuut later in het slot moeten gooien, maar de spits van Barcelona tikte een lage voorzet van Raphinha op onbegrijpelijke wijze naast.

Athletic bleef geloven in een resultaat en dacht zich in de slotfase tot tweemaal toe terug te knokken in de wedstrijd, maar zag beide gemaakte doelpunten afgekeurd worden wegens nipt buitenspel. Bij dat tweede moment mocht De Jong van enorm geluk spreken. Balverlies van de ex-Ajacied leverde een ogenschijnlijke aansluitingstreffer van Williams op, maar de aanvaller werd na minutenlang VAR-beraad teruggefloten.