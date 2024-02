Babadi zorgt voor spanningen: ‘PSV verwondert zich over handelwijze Feyenoord’

PSV ligt nog altijd op poleposition voor de handtekening van Isaac Babadi, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. De Eindhovenaren hopen dat het achttienjarige talent zich al voor de kraker tegen Feyenoord van aanstaande zondag langer aan de club gaat binden. Ondertussen stoort PSV zich wel aan de handelwijze van Feyenoord, daar de Rotterdammers in aanloop naar de topwedstrijd hebben gepoogd Babadi te verleiden om naar De Kuip te komen.

Het contract van Babadi loopt eind juni af, waardoor de Nijmegenaar sinds 1 januari in gesprek mag met andere clubs. Feyenoord doet officieel dus niets verkeerd, maar toch zou de Brabantse koploper zich verwonderen over de handelwijze van de regerend landskampioen. Uit de berichtgeving van Elfrink blijkt vooral dat toenaderingspogingen richting Babadi in de week van PSV - Feyenoord bij de thuisploeg in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Verder schrijft Elfrink in zijn update een aantal praktische details. “Bronnen rond de familie van Babadi melden dat zijn moeder per se bij een eventueel tekenmoment moet zijn en dat zij nog terug moet keren vanuit een ander land. Ze geven ook aan dat de oudere broer van Babadi, Samuel, heeft gezegd dat de keuze op PSV gaat vallen, maar dat nog zaken afgewikkeld moeten worden.”

Samuel Babadi, de vertegenwoordiger van Isaac, wil niet bevestigen dat de keuze op PSV gaat vallen. Wel heeft Elfrink een aantal quotes kunnen vangen die duiden op goed nieuws. “Dat gesprek was positief. De rest volgt daarna. Het ligt in mijn handen en we bekijken het de komende dagen. De insteek is een contract tot medio 2028", aldus Samuel Babadi tegenover het Eindhovens Dagblad.

Volgens Elfrink overlegt PSV tot aan de Raad van Commissarissen toe over de situatie van Babadi, die de club lang heeft laten wachten. Ook nu vraagt zijn entourage de Eindhovenaren om geduld. Duidelijk is dat Babadi in de afgelopen maanden heeft gesproken met Feyenoord-trainer Arne Slot. “De Rotterdammers willen ver gaan voor hem, zo werd eerder al duidelijk. Formeel lag er geen aanbieding, maar er zijn bedragen genoemd die ook aan PSV zijn voorgehouden.”

De journalist schrijft dat vanuit de clubleiding niemand wil reageren op de huidige situatie en de gesprekken van deze week. PSV zou niet willen praten over contracten of onderhandelingen zolang er niets is getekend. “De club meende al eerder een mondeling akkoord met de broer van Babadi te hebben, maar dat bleek te voorbarig. Die fout wil PSV niet opnieuw maken.”

Babadi stond afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (1-7 winst) voor het eerst sinds 19 augustus weer eens in de basis bij PSV, nadat hij het seizoen stormachtig was begonnen. Mede door de zeer forse concurrentiestrijd op de 10-positie zakte Babadi ver weg in de pikorde onder trainer Peter Bosz. Het volgende duel van PSV is extra pikant, daar de Eindhovenaren het zondag in het Philips Stadion opnemen tegen Feyenoord, dat naar zijn pijpen danst.

