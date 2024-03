‘Babadi kiest definitief voor PSV; Feyenoord tast om bijzondere reden mis’

Isaac Babadi blijft PSV trouw. Dat beweert althans het Feyenoord-fanmedium 1908.nl. Ondanks verwoede pogingen van Feyenoord heeft de achttienjarige middenvelder besloten om bij de Eindhovenaren te blijven.

Twee weken geleden zou Feyenoord, met de daarbij aanwezige hoofdtrainer Arne Slot, een concreet gesprek hebben gevoerd met de entourage van Babadi. Dat was een succesvol gesprek, zo schetst de fansite.

"De speler raakte tijdens het gesprek met Feyenoord overtuigd van de plannen en het financiële voorstel van de Rotterdammers, die daarin een beter plan aan te bieden hadden dan PSV zelf."

Maar door een 'persoonlijke keuze' vist Feyenoord toch achter het net. Opvallenderwijs heeft ook onzekerheid over de nabije toekomst van Slot invloed gehad op de beslissing van Babadi, zo schrijft althans het fanmedium.

"Om Babadi definitief over de streep te trekken om voor Feyenoord te kiezen, moesten de Rotterdammers idealiter min of meer een garantie geven dat Slot langer dan het huidige seizoen aanblijft bij Feyenoord: die garantie kon in dit momentum niet volledig geboden worden", klinkt het.

Volgens 1908.nl wordt de verlenging van het contract van Babadi (tot medio 2028) nog voor de topper tussen Feyenoord en PSV aankomende zondag wereldkundig gemaakt. Het tekenmoment is langere tijd uitgesteld omdat de moeder van Babadi daarbij per se aanwezig zijn.

Donderdag schreef Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al dat PSV zich verwonderde over de handeslwijze van Feyenoord. Het contract van Babadi loopt eind juni af, waardoor de Nijmegenaar sinds 1 januari in gesprek mag met andere clubs.

Feyenoord doet officieel dus niets verkeerd, maar toch zou de Brabantse koploper zich verwonderen over de handelwijze van de regerend landskampioen.

