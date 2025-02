AZ weet na wedstrijd van Galatasaray meteen wie de gevaarlijkste man is

Galatasaray heeft maandag een krappe overwinning geboekt in de Süper Lig. Victor Osimhen deed tegen AZ in de Europa League niet mee vanwege een schorsing, maar in het duel met Rizespor toonde hij zijn waarde voor de ploeg. De spits was tweemaal trefzeker en bezorgde Galatasaray hoogstpersoonlijk de 1-2 overwinning.

Rizespor - Galatasaray 1-2

Het duurde tot de 47ste speelminuut voordat de bezoekers de score openden. Een perfecte voorzet vanaf rechts van Przemyslaw Frankowski werd op overtuigende wijze binnengeknikt door Osimhen: 0-1. Hoewel Rizespor dankzij een doelpunt van Ali Sowe enkele minuten op gelijke hoogte kwam, greep Galatasaray toch nog de overwinning. Vier minuten voor het einde zorgde Osimhen met zijn tweede van de avond voor de eindstand: 1-2.