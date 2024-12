AZ-trainer Maarten Martens maakt keuze tussen Zoet en Owusu-Oduro bekend

Trainer Maarten Martens van AZ heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor het Europa League-treffen met Ludogorets. De Alkmaarders treden met één wijziging aan ten opzichte van de 2-1 zege op Ajax: Rome-Jayden Owusu-Oduro neemt de plek van Jeroen Zoet onder de lat weer in. Het duel in Razgrad begint om 18.45 uur (Nederlandse tijd) en is te zien op Ziggo Sport 2.

Owusu-Oduro moest de laatste vier duels van AZ missen wegens een blessure. De international van Jong Oranje is nu weer fit en neemt de plek van Zoet in. De verdediging wordt gevormd door Seiya Maikuma, Wouter Goes, Alexandre Penetra en David Møller Wolfe.

Peer Koopmeiners, een van de absolute uitblinkers tegen Ajax, vormt het controlerende blok met aanvoerder Jordy Clasie. Sven Mijnans start op de 10-positie.

In de spits krijgt Troy Parrott andermaal de voorkeur boven Mexx Meerdink. Ernest Poku is de rechtsbuiten van dienst, terwijl Ruben van Bommel vanaf links voor het nodige doelgevaar moet zorgen.

Met de zeven punten die AZ tot op heden verzamelde staan de Alkmaarders er vrij goed voor op de negentiende plaats. Een overwinning in de Huvepharma Arena zou betekenen dat de Noord-Hollanders vrijwel zeker zijn van een plek in de tussenronde.

Het in Bulgarije oppermachtige Ludogorets, waar Sergio Padt aan de aftrap verschijnt, verzamelde tot op heden slechts twee punten en moet dus winnen om een serieuze kans te houden op de volgende ronde.

Opstelling Ludogorets: Padt; Kurtulus, Verdon, Almeida, Gropper; Chochev, Naressi, Piotrowski; Marcus, Duah, Rick.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Poku, Parrott, Van Bommel.