AZ -19 speelt AtlÃ©tico Madrid bij vlagen van de mat en bereikt achtste finale

AZ -19 speelt Atlético Madrid bij vlagen van de mat en bereikt achtste finale

AZ Onder 19 is erin geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Youth League. De ploeg van Michael van Zijtveld won met 1-0 van Atlético Madrid. Voor rust maakte Yoël van den Ban de verdiende openingstreffer. Met name AZ kreeg na rust kansen, maar aan beide kanten zou er niet meer gescoord worden. De tegenstander van AZ in de volgende ronde wordt vrijdag bekend. Dan wordt de loting verricht in Nyon.

AZ begon fantastisch aan het duel in Wijdewormer en dat beloonde zichzelf bijna met een zeer bijzondere treffer. Dave Kwakman liet de bal tot enkele meters over de middenlijn rollen, om vervolgens fantastisch uit te halen. De middenvelder zag zijn schot vanaf een kleine 45 meter op de lat belanden achter de kansloze Atlético-doelman Salvi Esquivel. Even daarvoor kwamen de Madrilenen ook al goed weg, toen Anthony Smits na een fraaie combinatie de paal raakte.

?????????? op de lat! ?? Kwakman probeert het van héél ver en is bijna succesvol ??#ZiggoSport #UYL #AZATM pic.twitter.com/5wJUQvygvR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

AZ bleef de bovenliggende partij en kreeg halverwege de eerste helft waar het naar zocht. Na een diepe bal van Enoch Mastoras genoot Smits de nodige ruimte aan de rechterkant. Elijah Dijkstra dook het gat in en kreeg de bal mee van Smits, waarna Kwakman het volgende station was. De middenvelder legde perfect af op Van den Ban, die van dichtbij voor zijn vierde treffer dit seizoen in de Youth League tekende: 1-0.

?????? ?????? ?????? breekt de ?????? ?? AZ creëert heel veel kansen tegen Atlético en wordt beloond met de 1-0 ??#ZiggoSport #UYL #AZATM pic.twitter.com/2f4u7voBgO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 7, 2024

Atlético kwam langzaam maar zeker beter in de wedstrijd en dat leidde tot enkele gevaarlijk ogende aanvallen van de Spanjaarden. Het leidde vijf minuten voor rust tot een opstootje waar Salim El Jebari en Mastoras bij betrokken waren, nadat zij tegen de boarding naast het AZ-doel waren beland. De twee stonden met hun hoofden tegen elkaar en kregen allebei geel te zien van scheidsrechter Chrysovalantis Theouli.

In het restant van de eerste helft kreeg Alejandro Monserrate Pueyo geel voor een spijkerharde overtreding op Mastoras. El Jebari werd niet veel later door Kees Smit de boarding in gestuurd. De spanning tussen beide ploegen was voelbaar. Na rust ging het gelukkig weer om voetbal. AZ herpakte het initiatief, maar ondanks enkele fraaie acties van Ro-Zangelo Daal en Smits ontbrak het aan het laatste stukje benodigde geluk. Aan de andere kant dwong Julio Díaz AZ-goalie Tristan Kuijsten tot een uiterste redding.

AZ werd sterker en liet bij vlagen prima voetbal zien. Zo kreeg Smit de kans om te schieten na een korte combinatie met Van den Ban, maar ook ditmaal had Esquivel een antwoord. De Alkmaarders domineerden het balbezit en gingen enkele fraaie combinaties aan. De ploeg van trainer Fernando Torres hield desondanks stand, waardoor het mocht blijven hopen op een verlengd verblijf in de Youth League.

In de slotfase zette Atlético weer wat meer aan en bijna was de 1-1 daar. Adrián Niño schoot secuur richting de verre hoek en Kuijsten nog maar net een handje krijgen tegen de prima inzet van de negentienjarige Spanjaard. Aan de andere kant bleef AZ kansen krijgen om het duel in het slot te gooien. Zo zag Daal zijn schot richting de korte hoek gekeerd worden door Esquivel. Uit een hoekschop kwam Niño nog tot een gevaarlijke kopbal, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen.

