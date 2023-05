AZ slacht NEC en houdt druk op Ajax; FC Twente haalt uit en is zeker van plek 5

Zondag, 21 mei 2023 om 16:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:19

AZ is zondag in de race gebleven om een ticket voor de Europa League. De Alkmaarders rekenden dankzij twee doelpunten van Jesper Karlsson en een van Jordy Clasie moeiteloos af met NEC en houden zo druk op Ajax. Verderop verzekerde FC Twente zich van de vijfde plek door met 0-5 te winnen van RKC Waalwijk. De Brabanders staan negende en hebben deelname aan de play-offs niet meer in eigen hand.

NEC - AZ 0-3

AZ was vastberaden om de uitschakeling in de Conference League tegen West Ham United weg te spoelen en kende een moeiteloze middag. In de 28ste minuut schoot Jesper Karlsson na een handig tikje opzij vernietigend binnen van een meter of zeventien: 0-1. Karlsson vuurde zeven minuten later nog mooier een bal van grote afstand in de kruising, maar had de pech dat Myron van Brederode in aanloop buitenspel had gestaan.

Vlak voor rust maakte Clasie er 0-2 van. De middenvelder gebruikte Vangelis Pavlidis als aanspeelpunt, liep zelf door en tikte de bal handig over Jasper Cillessen heen. De beslissing viel in de vijftigste minuut. Pavlidis zakte uit naar de zijkant en bracht de bal hoog voor, waarna Karlsson knap uit de stuit binnenschoot: 0-3. In de slotfase pakte Dirk Proper een rode kaart voor een harde charge op Clasie. Even werd gevreesd voor een blessure, maar de aanvoerder van AZ kon door.

RKC Waalwijk - FC Twente 0-5

Al na tien minuten in het duel kwam FC Twente op voorsprong. Etienne Vaessen liet een schot van Virgil Misidjan los, waarna Manfred Ugalde de bal kon oppikken en op Gijs Smal kon terugleggen. De verdediger aarzelde niet en haalde de trekker succesvol over: 0-1. Na iets meer dan een half uur spelen maakte Ugalde zelf de tweede Enschedese treffer. Michal Sadílek ontving de bal uit een inworp en gaf de bal hard strak voor op de Costa Ricaanse spits, die hem simpel binnentikte: 0-2.

In de tweede helft ging Twente verder waar het gebleven was. Een goede aanval van de uitploeg viel uiteindelijk per abuis voor de voeten van Ramiz Zerrouki, die er een klein tikje aan gaf en de bal achter Vaessen zag rollen: 0-3. Een kwartier voor tijd deed Sadílek ook nog een duit in het zakje. Een lage voorzet van Smal werd van dichtbij afgemaakt door de Tsjechische middenvelder: 0-4. Vlak voor tijd maakte Julio Pleguezuelo de mooiste van de middag. Hij nam de bal op zijn borst aan en knalde de bal hard binnen, waarmee hij de eindstand op 0-5 bepaalde.