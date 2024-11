AZ pakt waardevol punt in Europa League na vermakelijk gelijkspel tegen Galatasaray

AZ heeft een punt overgehouden aan het Europa League-duel met Galatasaray. De ploeg van trainer Maarten Martens begon uitstekend en kwam via Sven Mijnans razendsnel op voorsprong. De Alkmaarders lieten vervolgens meerdere kansen missen en incasseerden vlak voor rust de gelijkmaker, via een eigen doelpunt van Peer Koopmeiners. In het vermakelijke duel was Galatasaray na rust de bovenliggende partij, maar gescoord werd er niet meer: 1-1. AZ staat nu veertiende en ligt op schema om in ieder geval de tussenronde van de Europa League te bereiken. Galatasaray is de nummer drie.

Jeroen Zoet verdedigde het doel van AZ. De verdediging van de Alkmaarders bestond uit Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Koopmeiners en David Møller Wolfe. Jordy Clasie, Mijnans en Zico Buurmeester waren de middenvelders achter aanvallers Mayckel Lahdo, Troy Parrott en Ruben van Bommel. Aan de kant van Galatasaray stonden er met Davinson Sánchez en Dries Mertens twee ex-Eredivisionisten in de basis. Victor Osimhen en Michy Batshuayi waren de spitsen van dienst, terwijl Hakim Ziyech op de bank begon.

AZ kende een absolute droomstart in het AFAS Stadion. Clasie zag de ruimte aan de rechterkant bij Lahdo en bezorgde de bal bij de Zweed met een hoge pass. Lahdo gaf mee aan sneltrein Maikuma, wiens schot gekeerd werd door Fernando Muslera. De Uruguayaan had de bal echter niet klemvast en leek erop te rekenen dat Victor Nelsson de bal weg zou werken, maar dat gebeurde niet en Mijnans tikte simpel binnen: 1-0.

De Alkmaarders hadden in de negende minuut op 2-0 moeten komen, toen Clasie een duel op het middenveld won en Lahdo de bal bij Van Bommel bracht. De buitenspeler was Sánchez te snel af en stuitte op Muslera, die daarna met zijn gezicht voorkwam dat de rebound van Lahdo alsnog een treffer opleverde. Muslera had duidelijk last van de bal die hij tegen zijn gezicht aangeschoten kreeg, maar kon verder spelen.

Aan de andere kant stond Mertens aan de basis van de eerste kans van Galatasaray, door een voorzet op het hoofd van Osimhen te schilderen. De Nigeriaan kopte van dichtbij over. Galatasaray wist zich steeds beter in de wedstrijd te voetballen, wat resulteerde in schoten van Gabriël Sara, Mertens en Baris Alper Yilmaz. Alleen slaagden er niet in Zoet te testen. Uit een counteraanval had Van Bommel de 2-0 op zijn schoen. De vleugelaanvaller ontdeed zich behendig van Yunus Akgün, om vervolgens nipt naast te schieten.

Steeds vaker vonden er hachelijke momenten plaats in de zestien van AZ, dat desondanks lange tijd standhield. Vlak voor rust ging het toch mis voor de Alkmaarders. Een hoge voorzet belandde bij de tweede paal bij Osimhen, die de bal voor het doel bracht. Koopmeiners wilde de bal wegwerken, maar nam de bal dusdanig slecht aan dat hij een eigen doelpunt achter zijn naam kreeg: 1-1.

Vrijwel direct na rust was Zoet de reddende engel voor AZ, door te redden op een kopbal van Batshuayi. Het eerste gevaar van AZ in de tweede helft kwam van invaller Ernest Poku, die Clasie verving. De aanvaller kwam net tekort om binnen te tikken. In de tweede helft was Galatasaray de bovenliggende partij, al brak AZ er met regelmaat uit. Een kwartier voor tijd dook Bardakci plots op in de zestien van AZ. De mee opgekomen verdediger kopte een voorzet van Gabriël Sara snoeihard tegen de paal.

In de slotfase kroop AZ wat meer zijn schulp, wat niet los kon worden gezien van het inbrengen van publiekslievelingen Kees Smit en Mexx Meerdink. Eerstgenoemde kende een invalbeurt om snel te vergeten, daar hij snel twee keer geel kreeg. Eerst na een opstootje met Osimhen, even later voor een overtreding op Jelert. In blessuretijd leek het mis te gaan toen Osimhen raak kopte, maar tot opluchting van de Alkmaarse fans stond de spits nipt buitenspel.