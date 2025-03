AZ mist twee gewaardeerde krachten in Europa League-return tegen Tottenham Hotspur

AZ is na de 1-0 zege op Tottenham Hotspur redelijk dicht bij de kwartfinale van de Europa League. Donderdagavond wacht de return in Noord-Londen, waar trainer Maarten Martens twee spelers moet missen wegens een blessure.

De selectie van AZ is woensdag zonder Denso Kasius en Mayckel Lahdo vertrokken naar de Engelse hoofdstad. Daarnaast zijn de al langer geblesseerden Sven Mijnans, Jayden Addai en Ruben van Bommel nog steeds niet inzetbaar.

Jong AZ'er Ro-Zangelo Daal maakte dinsdag grote indruk in de Keuken Kampioen Divisie met een hattrick tegen ADO Den Haag (0-3). De aanvaller moet de wedstrijden echter missen, omdat zijn vriendin op het punt staat te bevallen.

Mexx Meerdink keert juist terug in de selectie van Martens. De spits stond ruim een maand aan de kant met een blessure en zal naar alle waarschijnlijkheid op de bank beginnen.

Martens heeft ook een plekje ingeruimd voor Wassim Bouziane, die voor het eerst bij de selectie van AZ 1 zit. De linksbuiten maakte dit seizoen grote indruk in onder meer de Youth League en scoorde onlangs nog tegen Real Madrid.

AZ wist het heenduel in het AFAS Stadion met 1-0 te winnen dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Lucas Bergvall. Als de Noord-Hollanders erin slagen de return te overleven, nemen zij het in de kwartfinale op tegen Ajax of Eintracht Frankfurt.