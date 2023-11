AZ met twee wijzigingen op jacht naar eerherstel tegen Aston Villa

Donderdag, 9 november 2023 om 19:47 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:51

De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend. Trainer Pascal Jansen voert ten opzichte van de met 1-4 verloren thuiswedstrijd twee wijzigingen door. Dat houdt in dat Ruben van Bommel en Bruno Martins Indi in de basis starten. Myron van Brederode en Alexandre Penetra zijn kind van de rekening. Het duel in Birmingham begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Mathew Ryan verdedigt het Alkmaarse doel. Yukinari Sugawara, Riechedly Bazoer, Martins Indi en David Møller Wolfe vormen de achterste linie. Op het middenveld zijn Jordy Clasie en Sven Mijnans de controleurs, terwijl Dani de Wit op 10 staat. Ibrahim Sadiq, Vangelis Pavlidis en Van Bommel zijn de aanvallers van Jansen.

Villa kreeg afgelopen weekend een tik te verwerken, toen er met 2-0 verloren werd bij laagvlieger Nottingham Forest. “Ik respecteer AZ enorm", had manager Unai Emery zijn vizier op de toekomst gericht. "AZ is een winnende ploeg. Ze winnen veel wedstrijden in hun competitie en waren vorig jaar succesvol in de Conference League. Ze verloren in de halve finale van West Ham, ik heb veel respect voor ze. Ze hebben ervaring in Europa en goede spelers."

"Wij moeten ons altijd verbeteren. Na een nederlaag kunnen we ons bezighouden met de redenen waarom we de drie punten hebben laten liggen, maar elke wedstrijd die we spelen is heel, heel moeilijk." Emery had vooraf wat personele problemen. Zo was het onzeker of Matty Cash speelklaar zou zijn, maar de Pools international is gewoon beschikbaar. Álex Moreno en Jacob Ramsey zijn er nog niet bij, al wordt het tweetal snel weer terugverwacht.

Tegen Excelsior stond Martins Indi voor het eerst sinds zijn slepende blessure weer in de basis bij AZ. "Daar ben ik goed uitgekomen", vertelde de centrumverdediger, die uitkijkt naar het duel op Villa Park. "Ik denk dat we twee ploegen gaan zien die aanvallend willen voetballen. We zijn allemaal hartstikke goed voorbereid. Iedereen weet wat we kunnen verwachten. We spelen altijd om te winnen en ik kijk er hartstikke naar uit." Tegenvaller voor AZ is het ontbreken van Lahdo, die uitviel tegen Excelsior en kampt met bandletsel.

"Ik verwacht dat het een aantal weken gaat duren", liet Jansen weten over de Zweed. "Ik hoop niet dat het tot de winterstop duurt, maar we zullen moeten kijken hoelang het gaat duren." AZ kent een bijzonder moeizame fase in het seizoen. "Tegen Villa zijn we genadeloos afgestraft op basis van een paar errors. Tegen NEC hadden we een matige eerste helft met een goede tweede helft en Excelsior was een hele matige partij", somt Jansen op. "Als je een matige partij hebt gespeeld hoop je dat snel weer recht te zetten en daar krijgen we morgen (donderdag, red.) de kans toe."

Opstelling Aston Villa:

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Bazoer, Martins Indi, Møller Wolfe; Clasie, De Wit, Mijnans; Sadiq, Pavlidis, Van Bommel.