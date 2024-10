AZ maakt tegen Go Ahead Eagles einde aan verliesreeks, maar zal alsnog weinig tevreden zijn

AZ heeft zondagavond een 2-0 voorsprong uit handen gegeven tegen Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer draaide het in de tweede helft knap om: 2-2. Door het gelijkspel maakten de Alkmaarders een einde aan een reeks van vijf nederlagen, maar echt tevreden zullen ze, gezien het scoreverloop, niet zijn over het resultaat.

AZ verscheen met twee andere namen aan de aftrap dan in het uitduel met Tottenham Hotspur (1-0) in de Europa League en beide wijzigingen voerde Maarten Martens noodgedwongen door. Ruben van Bommel liep in Londen een blessure op en werd zondagavond vervangen door Denso Kasius, terwijl Mees de Wit op linksachter de kans kreeg door de schorsing van David Møller Wolfe.

Ook Paul Simonis, die zijn ploeg een week eerder met 1-5 in de boot zag gaan tegen Feyenoord, achtte het nodig om zijn elftal aan te passen. Voorin schonk hij Oliver Edvardsen een basisplek, waardoor Oliver Antman plaatsnam op de bank.

Het bal werd geopend door AZ, dat vanaf de aftrap meteen druk kreeg op de tegenstander. Het eerste half uur leverde dat, ondanks gevaar van Troy Parrott en Ernest Poku, geen wijzigingen aan de brilstand op.

In de 34ste minuut werden de Alkmaarders in het zadel geholpen door Go Ahead-verdediger Joris Kramer. De sterke mandekker kreeg een duwtje in zijn rug, waar arbiter Richard Martens niet voor floot, en bewoog daarna met zijn hand naar de bal: strafschop. Parrott pakte het cadeautje uit en maakte zijn zesde van het Eredivisie-seizoen: 1-0.

Het bleek genoeg om met een voorsprong de kleedkamer op te kunnen zoeken. Snel na de theepauze was het andermaal raak voor de manschappen van Martens. Parrott zag dat Kasius de speler met ruimte was in de zestien, speelde hem aan en keek vervolgens toe hoe de vervanger van Ruben van Bommel de marge verdubbelde: 2-0.

Lang kon de bediener van het scorebord niet stilzitten. Kowet zou namelijk snel de aansluitingstreffer vinden. Gerrit Nauber kopte raak uit een hoek van Jakob Breum: 2-1. En daarmee was het bal nog niet gesloten.

Richting de slotfase groeiden de Deventenaren meer en meer in de wedstrijd en dat werd vijf minuten voor tijd beloond met de gelijkmaker. Scheidsrechter Martens gaf terecht voordeel aan Go Ahead na een overtreding, waarna invaller Antman kon voorgeven op Victor Edvardsen, die de 2-2 maakte.

In de blessuretijd dacht Mexx Meerdink nog een strafschop te verdienen voor AZ, maar na een VAR-ingreep ging hier een streep doorheen. De zoon van Martijn ging te makkelijk naar de grond na heel licht contact met Nauber. In de blessuretijd had Go Ahead-aanvoerder Mats Deijl de 2-3 zelfs nog op de schoen, maar de rechtsback stuitte op Rome Jayden Owusu-Oduro.