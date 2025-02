AZ klimt na zege op PEC Zwolle over Feyenoord heen en nadert FC Utrecht tot op twee punten

AZ heeft zondag vrij eenvoudig afgerekend met PEC Zwolle. In het AFAS Stadion wonnen de Alkmaarders met 2-0, dankzij treffers van David Møller Wolfe en Troy Parrott. Dankzij de zege klimt de ploeg van trainer Maarten Martens naar de vierde plek, al heeft Feyenoord, dat een punt minder heeft, nog een duel tegoed. Nummer drie FC Utrecht is nu slechts twee punten verwijderd van AZ. PEC staat dertiende.

Tegenvaller voor AZ in de beginfase was het geblesseerd uitvallen van Jayden Addai. De aanvaller werd afgelost door Ernest Poku. Diezelfde Poku verloor halverwege de eerste helft een sprintduel met PEC-goalie Jasper Schendelaar, die de bal onbedoeld in de voeten van Parrott schoof. De pits zag een leeg doel voor zich, maar raakte de bal volledig verkeerd.

In de 27ste minuut produceerde AZ een prachtige aanval. Na een aanval over vele schijven belandde de bal bij Jordy Clasie, die met een heerlijk schot in de verre hoek voor een wereldgoal leek te zorgen. Er ging echter een streep door de treffer, want Parrott bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan. Buiten enkele dreigende counteraanvallen wist PEC daar niets tegenover te stellen.

Enkele minuten voor het verstrijken van de eerste helft kwam AZ alsnog op voorsprong. Møller Wolfe sneed vanaf zijn vertrouwde linkerkant naar binnen en haalde uit richting de verre hoek. Het leek een houdbare bal voor Schendelaar, die er echter niet goed uitzag en de bal doorliet: 1-0.

Tien minuten na rust verdubbelde AZ de voorsprong. Na uitstekend voorbereidend werk van Møller Wolfe kon Mayckel Lahdo zomaar de zestien van PEC binnenstormen. De Zweed deed eigenlijk alles fout, maar kreeg de bal met veel geluk toch bij Parrott. De Ier tikte van dichtbij simpel binnen: 2-0.

Niet veel later dreigde Filip Krastev zijn tweede gele kaart te krijgen na een wat harde overtreding op Parrott. Arbiter Sander van der Eijk toonde echter genade voor de Bulgaar, die de laatste weken zo goed op dreef was maar zondag een matige wedstrijd speelde.

In diezelfde fase leek AZ een strafschop te krijgen, nadat Sven Mijnans de bal tegen de arm van Olivier Aertssen schoot. Na een VAR-check kwam Van der Eijk echter terug op zijn beslissing, omdat Aertssen geen strafbaar hands maakte. Parrott had alsnog de 3-0 kunnen maken, ware het niet dat de spits de bal op enkele meters van het PEC-doel volledig miste.

In de slotfase kwam het matig spelende PEC nog eenmaal zeer dicht bij een treffer. Thomas Buitink zag zijn inzet op acrobatische wijze worden weggewerkt door Alexandre Penetra, die daarmee de drie punten voor AZ definitief veiligstelde. AZ-trainer Martens kreeg overigens nog rood. Hevige protesten na een gele kaart voor Møller Wolfe was daar de aanleiding van.