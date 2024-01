AZ geeft met knappe oefenremise tegen Dortmund het goede voorbeeld aan PSV

AZ heeft zaterdag knap gelijkgespeeld in een oefenduel met Borussia Dortmund, dat in de achtste finales van de Champions League PSV treft. In Marbella was 2-2 de eindstand. Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard scoorden namens de Alkmaarders, waarna Marcel Sabitzer en Marco Reus de stand weer in evenwicht brachten. De wedstrijd bestond uit vier kwarten van elk een half uur, en aan beide kanten werd er flink gewisseld.

AZ startte het duel met grotendeels de spelers die normaliter ook op een basisplaats mogen rekenen, zoals Bruno Martins Indi, Jordy Clasie en Pavlidis. Ook Dortmund begon met een aantal grote namen, zoals Mats Hummels, Emre Can en Donyell Malen.

De Alkmaarders begonnen uitstekend aan het duel, want al binnen zeven minuten kwamen ze op een 0-1 voorsprong. David Møller Wolfe kreeg de bal van Pavlidis, gaf voor en de Griekse spits stond voor de goal klaar om de openingstreffer binnen te tikken.

Ook aan het begin van het tweede kwart liet AZ prima voetbal zien. Zowel Pavlidis als Jayden Addai had een mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar in beide gevallen bracht keeper Gregor Kobel redding.

Een later werd het alsnog 0-2. Myron van Brederode stuurde Addai weg met een lange bal, de jonge aanvaller gaf laag voor en Odgaard werkte binnen. Zo zat AZ op rozen tegen de eerstvolgende tegenstander van PSV in de Champions League.

Waar AZ aan het derde kwart begon met een zeer jong elftal, liep er bij Dortmund nog wel de nodige ervaring rond. Met spelers als Sabitzer en Reus gingen de Duitsers op zoek naar de aansluitingstreffer, en die viel in de 63ste minuut. Sabitzer was de man die voor de 1-2 tekende, op aangeven van Reus.

Dortmund ging door en kwam een kwartier later ook op 2-2. Reus, al sinds 2012 actief in het shirt van die Borussen, verschalkte Rome-Jayden Owusu-Oduro van dichtbij. Daarna zou er niet meer gescoord worden, waardoor AZ toch nog een knap resultaat boekte.

In het laatste kwart mocht Gonçalo Esteves zijn officieuze debuut maken. De rechtsback wordt de tweede seizoenshelft van AZ gehuurd van Sporting Portugal. De ploeg van trainer Pascal Jansen kon zich enkel nog beperken tot verdedigen. Zo wist Tristan Kuijsten, die Owusu-Oduro had vervangen, zich nog met enkele knappe reddingen te onderscheiden.

