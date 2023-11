Avsaroglu onthult meer over grimmig treffen: ‘KNVB moest Weghorst weghalen’

Zondag, 19 november 2023 om 10:00 • Wessel Antes • Laatste update: 10:24

Arman Avsaroglu heeft in de NOS Voetbalpodcast teruggeblikt op zijn interview met Wout Weghorst na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Ierland (1-0). De journalist kreeg het ‘aan de stok’ met de spits van TSG Hoffenheim, die het niet kon waarderen dat Avsaroglu sprak over een ‘moeilijke wedstrijd’ voor Oranje. Avsaroglu begint zelf over het grimmige onderonsje in de podcast en onthult ook wat er na het interview is gebeurd.

“Het contrast tussen hoe wij het hebben beleefd en hoe de spelers het hebben beleefd was gigantisch”, concludeert Avsaroglu. “Ik denk niet dat ik ooit zo’n groot contrast heb meegemaakt. Ook de mensen op de tribune vielen bijna in slaap, want het was gewoon niet zo’n leuke wedstrijd. Wij als volgers vonden het ook niet zo goed en daar hebben we gewoon gelijk in.”

Avsaroglu gaat verder. “Maar wat we in de catacomben zagen, laten we dat bruggetje gelijk maar maken naar de interviews die Jeroen Stekelenburg en ik hebben afgenomen, dat waren spelers en trainers die totaal geen zin hadden om terug te kijken op deze vertoning.” De journalist duikt niet weg om het opmerkelijkste interview van de avond te bespreken.

“Ik had een treffen met Wout Weghorst, de matchwinner van deze wedstrijd, met wie ik het aan de stok kreeg omdat ik het waagde om twee kritische vragen te stellen”, aldus Avsaroglu. Collega Jeroen Grueter reageert cynisch. “Zo!” Avsaroglu: “Dat mag niet, van Wout Weghorst. Dan word je direct uitgekafferd. Want hoe haal je het in je hoofd om negatief te zijn over een wedstrijd waarin Nederland zich heeft geplaatst voor het Europees kampioenschap?”

Avsaroglu begrijpt de algehele stemming bij Oranje niet. “Ik hoorde Virgil van Dijk ook nog zeggen dat hij ‘absoluut niet iets wil wegnemen van het positieve gevoel dat er heerst binnen de groep’. Dat vond ik wel apart, hoe die spelers deze avond hebben beleefd.” Voor collega Jeroen Stekelenburg was het gedrag van Weghorst herkenbaar, daar hij eerder een soortgelijke aanvaring had met de spits.

“Dat was in Dublin, toen hij overigens ook de winnende goal had gemaakt”, herinnert Stekelenburg zich. “Ik zou het hem gunnen dat hij dat moment wat meer viert, want die ruimte heeft hij natuurlijk. Hij kan die vraag die Arman hem stelt ook een klein beetje zijn eigen kant opbuigen. Maar wat hij doet is vol in de confrontatie gaan, dat vind ik wel een beetje apart. Dat idee dat wij alles bewust doen en de boel op scherp willen zetten of bommetjes willen leggen.”

Confrontatie

Avsaroglu vertelt ook over de situatie na afloop van het interview. “Toen gingen we toch nog even met elkaar in gesprek over hoe alles was verlopen. Toen kreeg ik ook te horen: ‘Je hebt precies wat je wil.’ Ik hoop toch echt dat Wout Weghorst weet dat wij hier niet op uit zijn. Wij willen gewoon een gesprek met iemand voeren en zijn niet uit op een confrontatie of conflict. Dat denkt hij echt, maar wij zoeken het niet op. Dat is vooral voor hem heel jammer.”

Grueter wil meer weten over het moment dat niet gefilmd is. “Ging hij ook zo over je heen hangen, met die twee meter?” Avsaroglu vertelt alle details. “Ik deed wel wat stapjes achteruit en uiteindelijk moest de KNVB eraan te pas komen om Wout Weghorst maar even weg te halen. Dat was wel apart.” Volgens Avsaroglu wilde Weghorst zelfs dat het interview niet werd uitgezonden. "Daarmee erkent hij zelf eigenlijk ook wel dat er iets niet helemaal goed is gegaan in dit gesprek. Bovendien liep hij middenin het interview het beeld uit, hij liep gewoon weg. Dat vind ik ook geen normaal gedrag eigenlijk."