Atlético stuurt tijdens de loting direct een Nederlandse tweet naar Feyenoord

Donderdag, 31 augustus 2023 om 19:52 • Mart van Mourik

Feyenoord gaat het in Groep E van de groepsfase van de Champions League opnemen tegen Atlético Madrid, Lazio en Celtic. Tijdens de loting heetten de Rotterdammers via Twitter de tegenstanders welkom, en de Madrilenen reageerden meteen op het welkomstwoord van Feyenoord. Het socialmediateam van Atlético richtte zich in het Nederlands tot zijn aanstaande opponent: “Dank u wel en we wensen je een fijne wedstrijd Feyenoord”, zo luidde de reactie. De groepsfase van het miljardenbal gaat op dinsdag 19 september van start en is woensdag 13 december afgelopen.