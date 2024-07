‘Atlético Madrid ziet in voormalig flop van FC Groningen vervanger van Álvaro Morata’

Atlético Madrid is nog altijd naarstig op zoek naar een vervanger voor de naar AC Milan vertrokken Álvaro Morata. Los Rojiblancos leken in zee te gaan met Girona-aanvaller Artem Dovbyk, maar die deal klapte. Inmiddels is Atleti doorgeschakeld naar een voormalig Eredivisie-spits: Alexander Sørloth.

De Noorse centrumaanvaller heeft een ijzersterk seizoen achter de rug bij Villarreal. Sørloth wist in 34 LaLiga-wedstrijden 23 keer te scoren, eentje minder dan de eerder genoemde Dovbyk.

De voormalig FC Groningen-flop - in Noord-Nederland wist hij in 43 wedstrijden slechts zesmaal te scoren - ziet zijn goede vorm dus beloond worden met concrete interesse van Atlético. De Madrilenen zouden zich maandag al gemeld hebben bij Villarreal, zo weet Matteo Moretto van Relevo.

"In de laatste uren heeft Atlético concreet gevraagd naar wat voor bedrag Villarreal verlangt om Sørloth van de hand te doen", zo klinkt het. Of el Submarino Amarillo openstaat voor een vertrek van zijn clubtopscorer, is vooralsnog onbekend.

Voor Sørloth zou een transfer naar de Spaanse hoofdstad een bijzonder volgend hoofdstuk zijn in zijn toch al zo bijzondere avontuur. In januari 2016 maakte hij de overstap naar FC Groningen, waar de Noor gigantisch zou mislukken, alvorens hij anderhalf jaar later bij FC Midtjylland terugkeerde in Scandinavië.

In Denemarken hervond Sørloth zijn vorm. En hoe: in januari 2018 transfereerde hij voor zestien miljoen euro naar de Premier League, waar Crystal Palace het in hem zag zitten.

Het hoogste niveau van Engeland bleek te hoog gegrepen, maar middels avonturen met wisselend succes bij KAA Gent (huur), Trabzonspor (huur), RB Leipzig en Real Sociedad (huur) belandde hij in de zomer van 2023 bij Villarreal, waar hij de beste versie van zichzelf heeft laten zien.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!