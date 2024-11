Atlético Madrid voert voetbalshow op in Praag na heerlijke vrije trap Julián Álvarez

AC Milan heeft voor de derde keer gewonnen in de poulefase van de Champions League. Dankzij een sterke tweede helft werd Slovan Bratislava met 2-3 verslagen, waardoor de Italianen nu negende staan. Atlético Madrid was in topvorm en kende geen enkele genade met Sparta Praag: 0-6. Julián Álvarez scoorde tweemaal, waaronder een heerlijke vrije trap. Het elftal van trainer Diego Simeone staat vanwege een minder doelsaldo een plaatsje lager dan Milan.

Sparta Praag - Atlético Madrid 0-6

Álvarez bezorgde Atlético Madrid een heerlijke start in Tsjechië. De aanvaller maakte na een kwartier spelen een fantastisch doelpunt uit een vrije trap van twintig meter: 0-1. Atlético was veel sterker en kwam vlak voor rust verdiend op 0-2. Een voorzet richting tweede paal van Marcos Llorente werd door iedereen voor het doel gemist, waarna ex-AZ-doelman Peter Vindahl kansloos was.

Een vlijmscherpe counter leverde na een uur het derde doelpunt van Atlético op. Giuliano Simeone verstuurde een steekpassje op Álvarez, die de bal van dichtbij binnen wipte. Ook invaller Antoine Griezmann deed daarna een duit in het zakje. De Fransman wist een strakke bal in het strafschopgebied te controleren met links, om hem met rechts binnen te schieten: 0-4. Het slotakkoord was voor Ángel Correa, die een lage voorzet van Samuel Lino intikte en ook nog eens de 0-6 op het scorebord liet verschijnen.

Slovan Bratislava - AC Milan 2-3

AC Milan, met Tijjani Reijnders in de basis, kwam na twintig minuten spelen aan de leiding. Tammy Abraham stuurde Christian Pulisic weg met een slim balletje en de Amerikaan rondde vervolgens beheerst af in de verre hoek: 0-1. Slovan liet zich niet van de wijs brengen en trok de stand drie minuten later gelijk. Na een vlotte counter krulde Tigran Barseghyan de bal langs de hulpeloze Mike Maignan. Een gelijke stand halverwege in Bratislava.

De bezoekers uit Milaan bleven geduldig en trokken de wedstrijd na rust naar zich toe tussen minuut 67 en 70. Youssouf Fofana stak Rafael Leão slim weg en de aanvaller legde de bal vakkundig in de rechterhoek: 1-2. Na een dramatische terugspeelbal kon Abraham vrij makkelijk en van dichtbij afronden, al zat de keeper van Slovan er nog aan. Nino Marcelli was kort voor het einde nog trefzeker met een knal van buiten de zestien, maar verder liet Milan het niet komen.