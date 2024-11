Atlético Madrid-middenvelder toont zich van zijn beste kant en helpt getroffen mensen in Valencia

Atlético Madrid-middenvelder Marcos Llorente heeft zich van zijn beste kant laten zien. De Spanjaard is geblesseerd en had met Atleti mee kunnen reizen naar Frankrijk voor het Champions League-duel met Paris Saint-Germain, maar besloot om zijn steentje bij te dragen voor de getroffen mensen in de regio Valencia.

De overstromingen in Oost-Spanje hebben tot nu toe zeker 218 mensenlevens gekost. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in de regio Valencia. Van die doden zijn er nu 133 geïdentificeerd. De regio Valencia meldt dat er zeker nog 89 mensen vermist zijn.

De natuurramp heeft ervoor gezorgd dat de wedstrijden van Valencia en Levante, dat zijn wedstrijden ook in Valencia speelt, opnieuw zijn uitgesteld. De voetbalwereld staat ook stil bij de overstromingen. Zo wordt er voor aanvang van Europese duels een minuut stilte in acht genomen.

Llorente, die zelf nooit uitkwam voor een Oost-Spaanse ploeg, vertrok met toestemming van Atlético woensdagochtend met een busje naar Valencia. Samen met twee andere busjes leverden Llorente en zijn entourage bijna vierhonderd hogedrukreinigers af bij Mestalla, het stadion van Valencia.

"Ik help net als anderen die daartoe in staat zijn, ik doe niets bijzonders", vertelt Llorente tegenover Relevo. "Het is onmogelijk om in een situatie als deze geïsoleerd te blijven. Iedereen is betrokken en wij (de voetballers, red.) dragen ons steentje bij."

Llorente plaatste onlangs nog een kritisch bericht op Instagram. Daarin stelde hij onder meer dat de inwoners van de regio Valencia in de steek worden gelaten en vraagt hij zich af waar de hulp blijft. "Dat was een gevoel dat ik wilde uiten", legt Llorente zijn bericht uit. "Daar post ik wat er in me opkomt en dat gold ook op die dag."

Atlético Madrid zelf stuurde eerder al een konvooi met materialen en voedsel richting de regio Valencia. Llorente wilde nog een stap verdergaan. "Van buitenaf zien we dat het een chaos is qua organisatie. Maar door te helpen zullen anderen ook willen helpen", aldus Llorente, die na het overhandigen van de spullen terugkeerde naar Madrid en daar voor de tv zag dat Atlético diep in blessuretijd wist te winnen van PSG (1-2).