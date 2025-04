Atlético Madrid maakt geen fout in doelpuntrijk duel met liefst drie penalty's

Heel makkelijk ging het niet, maar uiteindelijk heeft Atlético Madrid maandagavond toch gewonnen van Real Valladolid: 4-2. Daardoor blijft Atlético derde staan in LaLiga, met negen punten minder dan koploper FC Barcelona en vier minder dan nummer twee Real Madrid. Voor hekkensluiter Valladolid is degradatie inmiddels een kwestie van tijd.

Voormalig FC Groningen-speler Alexander Sørloth begon op de bank bij Atlético, maar zou wel invallen. Bij Valladolid stond voormalig Ajacied Florian Grillitsch in de basis, terwijl Ajax-target Raúl Moro inviel in de tweede helft.

Halverwege de eerste helft zette Mamadou Sylla de 0-1 op het bord met een rake penalty. De bal was op de stip gegaan na inmenging van de VAR, omdat Clément Lenglet hands maakte.

Een paar minuten later ging de bal ook aan de andere kant, en wederom na inmenging van de VAR, op de stip, vanwege een overtreding op Giuliano Simeone. Julián Álvarez faalde niet: 1-1.

Weer een paar minuten tekende Simeone zelf voor de 2-1, door de bal in de korte hoek binnen te schieten nadat hij zijn tegenstander had uitgekapt. Daarna werd het qua doelpunten even wat rustiger.

In de tweede helft werd het opnieuw gelijk, toen Javi Sánchez een vrije trap via de muur binnenschoot: 2-2. Maar een kwartier later kwam Atlético wederom op voorsprong: Álvarez benutte voor de tweede keer een penalty na een overtreding op Marcos Llorente.

Het was invaller Sørloth die het duel vervolgens besliste. De Noor maakte de 4-2 uit de rebound, nadat een inzet van Álvarez nog was gekeerd door doelman André Ferreira.