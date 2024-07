‘Atlético Madrid lijkt Hancko niet meer te willen en gaat voor duurdere optie’

De voorkeur van Atlético Madrid lijkt toch niet uit te gaan naar David Hancko, zo meldt Relevo. Diego Simeone ziet liever Aymeric Laporte overkomen van Al-Nassr dan de centrale verdediger van Feyenoord.

Het is al langer bekend dat ze bij Atlético op zoek zijn naar versterking voor de laatste linie. Een van de namen die onlangs werd genoemd was die van Hancko, die zo'n 25 miljoen euro zou moeten kosten.

De voorkeur van Simeone lijkt echter uit te gaan naar Laporte, die Europees kampioen werd met Spanje en graag terug wil keren naar het land waarvoor hij zijn interlands speelt. De mandekker kwam eerder in Spanje uit voor Athletic Club.

Hoewel Laporte nog twee jaar onder contract staat bij het Saudische Al-Nassr, wordt de wens om terug te keren naar LaLiga gezien als stimulans om zijn huidige werkgever onder druk te zetten.

Simeone is de grootste pleitbezorger van Laporte, zo klinkt het. Voor de Argentijnse coach is het belangrijk dat er een speler komt die zijn concurrenten kent, op topniveau speelt en onderdeel uitmaakt van de Spaanse ploeg.

Laporte voldoet aan al die criteria. De komst van de Spanjaard wordt dan ook gezien als kleiner risico dan Hancko, die weliswaar wekelijks uitblinkt bij Feyenoord, maar niet een club van het formaat Manchester City achter zijn naam heeft staan.

Schaduwzijde is wel dat met de komst van Laporte meer geld is gemoeid. Waar Hancko voor naar verluidt 25 miljoen kan worden ingelijfd, kost de Spanjaard minimaal 30 miljoen. Het zal dan ook geen gemakkelijke operatie worden, zo is de verwachting.

Feyenoord kent hoe dan ook een goede onderhandelingspositie wat betreft Hancko. De 42-voudig international van Slowakije heeft een goed EK achter de rug, ligt vast tot medio 2028 en is volgens Transfermarkt zo'n 35 miljoen euro waard.

