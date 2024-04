Atlético Madrid herovert in minuut 87 plek die recht geeft op Champions League

Atlético Madrid heeft maandagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in LaLiga. Op bezoek bij Villarreal was de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-2 te sterk dankzij doelpunten van Axel Witsel en Saúl Ñíguez. Alexander Sørloth scoorde namens Villarreal. Dankzij de driepunter heroveren los Colchoneros (58 punten) de vierde plek in Spanje, ten koste van Athletic Club (56 punten). Girona (65), Barcelona (67) en Real Madrid (75) completeren de top vijf.

Villarreal - Atlético Madrid 1-2

Het duel begon uitstekend voor de bezoekers, waar Memphis Depay in de basis stond, want in de negende speelminuut tekende Witsel met een fraaie kopbal de 0-1 aan. Enkele minuten na rust kwam Villarreal op gelijke hoogte dankzij Sørloth. De voormalig spits van onder meer FC Groningen scoorde op aangeven van Gerard Moreno: 1-1.

Lang zag het ernaar uit dat de ploegen met een gelijkspel genoeg moesten nemen, maar in de 87ste minuut sloeg Atlético opnieuw toe. Na een uitstekende aanval belandde de bal op de rand van het zestienmetergebied voor de voeten van Saúl, die met een schuiver in de hoek raak schoot: 1-2.

