‘Atlético Madrid hekelt standvastigheid Feyenoord en bekijkt concreet alternatief voor Dávid Hancko’

Feyenoord stelt zich hard op in de onderhandelingen met Atlético Madrid. Daarom is het niet ondenkbaar dat de Madrilenen doorschakelen en Dávid Hancko links laten liggen. Dat meldt MARCA vrijdag.

Volgens de Spaanse sportkrant staat er in de persoon van Clément Lenglet inmiddels een naam op het lijstje dat als alternatief dient voor Hancko. De Madrilenen steggelen al langere tijd met de Rotterdammers over de transfersom van de Slowaak.

Feyenoord houdt de poot stijf en weigert de vraagprijs van 35 miljoen euro te laten zakken. Atlético doet verwoede pogingen om met een vast bedrag van 20 miljoen euro en variabele bonussen de Rotterdamse clubleiding te overtuigen, maar tevergeefs.

Feyenoord zou de biedingen vanuit Spanje als een 'regelrechte belediging' beschouwen, zo schreef De Telegraaf eerder deze week. Feyenoord pikte Hancko in de zomer van 2022 voor een clubrecord van 8,3 miljoen euro op bij Sparta Praag.

"Er is momenteel een verschil van acht miljoen euro dat onoverkomelijk lijkt", schrijft MARCA. Toch is een transfer nog niet uitgesloten. "In het Wanda Metropolitano is de hoop nog niet verloren dat (na het duel om de Johan Cruijff Schaal zondag, red.) de situatie kan veranderen."

Hancko zou de overstap naar Madrid zelf behoorlijk graag maken Volgens de Spaanse krant zou hij zijn vertegenwoordigers hebben geïnstrueerd de deal in orde te maken. In een interview met RTV Rijnmond leek Hancko eerder al erop te hinten dat hij een overstap wel zag zitten.

"Iedereen weet hoeveel ik van Feyenoord houd", aldus de verdediger. "Ik heb hier herinneringen gemaakt die ik nooit vergeet. Maar ik wil ook stappen blijven maken als sporter. Bij Sparta Praag voelde ik me ook thuis, maar daar wilde ik ook de stap naar Feyenoord maken. Ik wil nu gezond en fit blijven en voorbereid zijn op alles. Het is aan de clubs."